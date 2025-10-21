Сегодня 21 октября 2025
18+
С МКС на орбиту выпустили три японских кубсата

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) произвело с модуля «Кибо» Международной космической станции запуск трёх миниатюрных кубических спутников — кубсатов. Они получили названия YOTSUBA-KULOVER, e-kagaku-1 и BOTAN, рассказали в ведомстве.

Источник изображения: JAXA

Источник изображения: JAXA

Кубсаты — компактные космические аппараты, размером обычно не больше обувной коробки, — за последние двадцать лет внесли огромный вклад в развитие космических исследований. Этот формат был разработан ещё в 1999 году в Стэнфордском и Калифорнийском политехническом университетах. Целью проекта было снижение барьеров в освоении космоса, чтобы сделать его доступным для университетов, а также небольших компаний и организаций. Общий стандарт проектирования и доступность готовых компонентов позволяют создавать и запускать полнофункциональные спутники за несколько месяцев, а не лет, при этом они обходятся значительно дешевле традиционных космических аппаратов.

Вышеприведённый снимок был сделан с японского модуля «Кибо» на МКС, находящейся на низкой околоземной орбите высотой около 400 км над поверхностью планеты. Кубсаты могут использоваться в различных космических исследованиях, но три последних экземпляра предназначены для изучения полярных сияний и космической погоды. YOTSUBA-KULOVER разработан в Технологическом институте Кюсю, e-kagaku-1 — в e-kagaku Association, а BOTAN создан в Технологическом институте Тиба.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: jaxa, кубсат, япония
