Сегодня 21 октября 2025
Видеокарты GeForce RTX заставили работат...
Новости Hardware

Видеокарты GeForce RTX заставили работать с Apple MacBook, но поиграть на них не выйдет

Специалистам компании TinyCorp удалось создать драйверы для работы графических ускорителей Nvidia серий GeForce RTX 3000, RTX 4000 и RTX 5000 с ноутбуками Apple MacBook при подключении через внешние док-станции по интерфейсу USB4 и Thunderbolt 4. Однако есть и ложка дёгтя: эти драйверы поддерживают исключительно работу ИИ на графических процессорах Nvidia — вывод видеосигнала не предусмотрен.

Источник изображения: Tinycorp

Источник изображения: Tinycorp

Заставить видеокарты Nvidia работать на устройствах Apple стало практически невозможно с тех пор, как компания отказалась от процессоров Intel и перешла на собственные чипы серии M на архитектуре ARM. После этого Apple перестала реализовывать поддержку графических процессоров Nvidia и AMD в ARM-версиях macOS. Это вынуждало разработчиков и пользователей вручную создавать собственные драйверы, чтобы хоть как-то обеспечить совместимость macOS с видеокартами Nvidia или AMD, подключёнными к внешним док-станциям.

Стартап в области искусственного интеллекта TinyCorp уже имел опыт создания необходимых драйверов для работы внешних видеокарт на MacBook на базе ARM. Ранее компания первой в мире продемонстрировала док-станцию с графическим процессором AMD, подключённую к MacBook через порт USB3, который даже не поддерживает PCI Express.

Теперь компания показала подключение видеокарты Nvidia, опубликовав изображение MacBook Pro на процессоре M3 Max с запущенным нейросетевым фреймворком собственной разработки Tinygrad на неназванной видеокарте GeForce RTX, подключённой к док-станции ADT-UT3G по USB4.

Стандарт USB4/Thunderbolt 4 предусматривает поддержку, в том числе, таких устройств, как внешние док-станции для видеокарт, и совместим с PCIe. Кроме того, пропускная способность USB4/Thunderbolt 4 значительно превышает возможности классического USB3.

На данный момент поддерживаются видеокарты Nvidia серий RTX 3000, 4000 и 5000. Разработчики отметили, что серия RTX 20 также может работать, но требует дополнительных действий со стороны пользователя. Видеокарты Nvidia серии GTX не поддерживаются. Возможно использование графических процессоров AMD на базе архитектур RDNA 2, 3 и 4.

Разработчики полагают, что возможность применения графических процессоров Nvidia на компьютерах MacBook с архитектурой ARM будет крайне полезна для запуска локальных LLM и других моделей ИИ на таких картах, как GeForce RTX 5090, которые обеспечивают значительно более высокую производительность по сравнению со встроенным графическим ядром компьютеров Apple на базе чипов серии M.

Источник:

Теги: macbook, nvidia rtx, драйверы, искусственный интеллект, док-станция
