Игроки Victoria 3 за год довели до голодной смерти 860 квадриллионов человек — это больше населения Земли в 106 миллионов раз

Глобальной стратегии Victoria 3 скоро исполнится три года, и в преддверии памятной даты издатель Paradox Interactive и разработчики из Paradox Development Studio решили поделиться занимательной статистикой игроков.

Источник изображений: Paradox Interactive

Как стало известно, за прошедшие 12 месяцев пользователи наиграли в Victoria 3 более 440 млн часов, создали 3,1 млн политических блоков и учредили 29,3 млн компаний. Для сравнения: в реальном мире их зарегистрировано лишь 53 795.

Кроме того, игроки построили 269 651 Транссибирскую магистраль (их суммарной длины хватило бы на путь до Луны и обратно 6459 раз) и 165 710 Трансконтинентальных железных дорог (охватили бы экватор Земли 11873 раза).

Paradox отдельно отмечает, что 860 000 000 000 000 000 (квадриллионов) человек у пользователей Victoria 3 за год умерло от голодной смерти. Этого бы хватило, чтобы обезлюдить Землю более 106 млн раз.

Что ещё игроки Victoria 3 успели сделать за последний год:

  • пострадать от засухи 39 109 341 раз;
  • основать Скандинавию 107 680 раз, Византию — 65 075 раз, а Анархистскую Пруссию — 1 476 раз;
  • сыграть 1 854 174 кампании за Россию (на первом месте по количеству прохождений — Китай с 3,46 млн);
  • учредить 60 850 405 президентских демократий, 51 574 621 конституционную империю, 42 286 267 конституционных монархий, 22 826 555 абсолютных монархий и 21 842 337 парламентских демократий.
Victoria 3 имеет текстовый перевод на русский язык

Игрокам Victoria 3 предстоит построить идеальное общество в «суматохе безумного XIX века», взяв управление любой из десятков стран мира в период с 1836 по 1936 год. Проект приветствует разные пути и методы достижения поставленной цели.

Victoria 3 дебютировала 25 октября 2022 года эксклюзивно в Steam (2769 рублей в российском сегменте). Игра заслужила 71 % («в основном положительные» отзывы) в Steam и 81 % на Metacritic.

Теги: victoria 3, paradox development studio, paradox interactive, стратегия
