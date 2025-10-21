SpaceX разрешила сторонним компаниям подключаться к лазерной системе связи Starlink

Лазерная система связи между телекоммуникационными спутниками Starlink выходит за пределы компании SpaceX. На этой неделе стартап Muon Space объявил о планах по интеграции этой технологии в свои спутники, чтобы обеспечить им оптическое подключение к орбитальной группировке Starlink.

Стартап задействует «лазерные мини-терминалы» SpaceX, которые способны поддерживать соединение на скорости до 25 Гбит/с между двумя спутниками на расстоянии до 4 тыс. км. Muon Space планирует запустить первый спутник Halo с поддержкой Starlink в первом квартале 2027 года. Работа по интеграции терминала Starlink с уже используемым оборудованием заказчиков уже ведётся.

Изначально SpaceX разработала лазерную систему связи для того, чтобы спутники Starlink могли работать как ячеистая сеть в космосе, передавая данные друг другу и снижая уровень задержек. Однако в прошлом году представители компании сообщили о возможности адаптации системы для её использования сторонними производителями, что открывает для SpaceX ещё одну возможность коммерциализации сети Starlink.

Для Muon Space соглашение со SpaceX является крайне важным. Стартап занимается созданием спутниковых систем для мониторинга погоды и климата, а среди его клиентов — Космические силы США. «Благодаря постоянному оптическому широкополосному доступу спутники Muon Halo превратятся из изолированных аппаратов в активные узлы глобальной сети Starlink, работающие в режиме реального времени», — заявил представитель Muon Space.

В прошлом году американская аэрокосмическая компания Vast также объявила о намерении использовать лазерную систему Starlink для своей частной космической станции Haven-1, запуск которой запланирован на следующий год. Напомним, существующая лазерная система Starlink способна работать на скорости до 200 Гбит/с. Однако ранее в этом году SpaceX анонсировала миниатюрный вариант терминала для этой системы, предназначенный для использования сторонними компаниями, который может передавать данные на скорости до 25 Гбит/с.