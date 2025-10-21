На юге России снова произошёл массовый сбой в работе Telegram

Жители южных регионов России во второй раз за день столкнулись с масштабными перебоями в работе Telegram. Резкий скачок числа жадоб произошёл около 21:00 по московскому времени — к моменту подготовки заметки было зафиксировано около 1000 сообщений о проблемах.

Большинство жалоб поступили из Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, а также Ставропольского края. Пользователи отмечают сложности прежде всего с работой мобильного приложения: возникают трудности с отправкой сообщений, подключением к чатам и загрузкой медиафайлов. Также многим не приходят уведомления.

Интересно, что ранее сегодня днём на сбои в Telegram жаловались также жители других регионов России, а проблемы коснулись не только Telegram, но и WhatsApp. Кроме того, в последние дни россияне массово жалуются на сбои звонков в Apple FaceTime.

Точные причины массовых сбоев пока не названы. Источник в телеком-отрасли рассказал РБК, что нестабильная работа мессенджеров может быть связана с плановыми настройками технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Как только работы завершатся, ситуация должна нормализоваться. Независимый эксперт по информационной безопасности Алексей Учакин также отметил, что подобные сбои могут возникать из-за регулярных обновлений правил блокировки — их тестируют на отдельных провайдерах или в отдельных регионах.

Это уже не первый случай массовых проблем с доступом к Telegram на юге страны — похожие сбои наблюдались в сентябре, когда пользователи из разных регионов жаловались на невозможность отправить сообщения или подключиться к сервису.