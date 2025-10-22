Блогер, сливший дизайн iOS 26 до анонса, отрицает, что не ответил на судебный иск Apple

Американский блогер Джон Проссер (Jon Prosser) опроверг утверждения компании Apple о том, что он не ответил на поданый против него иск о нарушении режима коммерческой тайны, заявив, что находится с корпорацией в активном контакте. Ранее суд зарегистрировал неявку Проссера, поскольку он не представил свои возражения в установленный срок, что позволило дать официальный ход иску.

В своём исковом заявлении Apple обвинила Проссера и другого ответчика, Майкла Рамаччотти (Michael Ramacciotti), в организации «скоординированной схемы» по хищению коммерческой тайны компании с целью извлечения прибыли. Согласно иску, Рамаччотти получил несанкционированный доступ к iPhone для разработчиков, принадлежавшему его знакомому сотруднику Apple, после чего связался по видео с Проссером и продемонстрировал ему несколько функций и приложений операционной системы, которая внутри компании носила название iOS 19, а публично была представлена как iOS 26.

Перед официальным анонсом программного обеспечения Проссер опубликовал видеоролики, в которых раскрывались изменения, например, в приложении «Камера», и демонстрировались элементы дизайна, впоследствии представленного как «Жидкое стекло» (Liquid Glass).

Несмотря на заявление юридического представительства Apple о том, что Проссер до сих пор не отреагировал на июльский иск, сам блогер сообщил изданию The Verge, что находится в коммуникации с компанией по данному делу и заявил, что утверждения о игнорировании им судебного процесса являются неверными. В ходатайстве о признании неявки юристы Apple указали, что блогер был лично уведомлен об иске и ему был сообщён срок для ответа до 19 августа.