Сегодня 22 октября 2025
Блогер, сливший дизайн iOS 26 до анонса,...
Новости Software

Блогер, сливший дизайн iOS 26 до анонса, отрицает, что не ответил на судебный иск Apple

Американский блогер Джон Проссер (Jon Prosser) опроверг утверждения компании Apple о том, что он не ответил на поданый против него иск о нарушении режима коммерческой тайны, заявив, что находится с корпорацией в активном контакте. Ранее суд зарегистрировал неявку Проссера, поскольку он не представил свои возражения в установленный срок, что позволило дать официальный ход иску.

Источник изображения: Front Page Tech, theverge.com

В своём исковом заявлении Apple обвинила Проссера и другого ответчика, Майкла Рамаччотти (Michael Ramacciotti), в организации «скоординированной схемы» по хищению коммерческой тайны компании с целью извлечения прибыли. Согласно иску, Рамаччотти получил несанкционированный доступ к iPhone для разработчиков, принадлежавшему его знакомому сотруднику Apple, после чего связался по видео с Проссером и продемонстрировал ему несколько функций и приложений операционной системы, которая внутри компании носила название iOS 19, а публично была представлена как iOS 26.

Перед официальным анонсом программного обеспечения Проссер опубликовал видеоролики, в которых раскрывались изменения, например, в приложении «Камера», и демонстрировались элементы дизайна, впоследствии представленного как «Жидкое стекло» (Liquid Glass).

Несмотря на заявление юридического представительства Apple о том, что Проссер до сих пор не отреагировал на июльский иск, сам блогер сообщил изданию The Verge, что находится в коммуникации с компанией по данному делу и заявил, что утверждения о игнорировании им судебного процесса являются неверными. В ходатайстве о признании неявки юристы Apple указали, что блогер был лично уведомлен об иске и ему был сообщён срок для ответа до 19 августа.

Источник:

Теги: apple, ios 26, судебные разбирательства, судебный иск
