Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Apple работает над складным iPad с 18-дю...
реклама
Новости Hardware

Apple работает над складным iPad с 18-дюймовым дисплеем — он выйдет не раньше 2029 года и будет стоить $3000

Если планы Apple не будут нарушены, то компания выпустит первый складной iPhone в следующем году. Несмотря на это, первый складной iPad, по всей видимости, придётся ждать значительно дольше. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), iPad с гибким дисплеем поступит в продажу не ранее 2029 года, а его стоимость составит около $3000.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

«Компания работает над этим устройством, стоимость которого, по прогнозам, составит около $3000, уже несколько лет и изначально его запуск планировался на 2028 год. Однако технические трудности, связанные с весом, функциями и технологией гибкого дисплея, отодвинули его потенциальный дебют на 2029 год, по словам осведомлённых людей. Apple сотрудничает с Samsung Display в разработке примерно 18-дюймовой панели для устройства», — говорится в сообщении Гурмана. Он также добавил, что разработчики для уменьшения видимых складок на экране, что характерно для складных дисплеев, используют ту же технологию, что Apple задействовала в своем первом складном iPhone.

В сообщении журналиста сказано, что в сложенном состоянии будущий iPad не будет иметь внешнего экрана, в отличие от складного iPhone. В разложенном состоянии устройство будет напоминать 13-дюймовый ноутбук, с той лишь разницей, что место клавиатуры, трекпада и области для ладоней займёт дисплей. По данным Гурмана, одна из ключевых проблем, с которыми столкнулись разработчики, связана с весом устройства. Прототип складного iPad весит около 1,6 кг, тогда как представленные на рынке iPad весят от 450 до 600 г.

Эта информация появилась накануне выхода нового iPad Pro. Хотя эта модель получила ряд аппаратных улучшений, включая новый чип M5, её дизайн остался прежним. Это связано с тем, что нынешний дизайн устройства и так делает планшет исключительно тонким без ущерба для его производительности, особенно в случае 13-дюймовой модели. Безусловно, складной iPad стал бы более ярким анонсом, но его вес и цена заставляют усомниться в способности устройства конкурировать с традиционными планшетами. Учитывая потенциальные сроки запуска складного iPad, у разработчиков ещё есть время, чтобы сделать планшет более привлекательным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вышли обзоры MacBook Pro — Apple M5 сделал ноутбук быстрее, но разницу с M4 заметить сложно
Видеокарты GeForce RTX заставили работать с Apple MacBook, но поиграть на них не выйдет
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена новая бета iOS 26.1
Honor представила самый мощный Android-планшет — 13,3-дюймовый MagicPad 3 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Apple представила обновлённый iPad Pro: процессор M5, фирменные чипы связи и ускоренная зарядка по цене от $999
Планшет Huawei MatePad 12 X с 12-дюймовым дисплеем PaperMatte стал доступен для предзаказа в России
Теги: ipad, apple, планшет, слухи
ipad, apple, планшет, слухи
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.