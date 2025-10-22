Apple работает над складным iPad с 18-дюймовым дисплеем — он выйдет не раньше 2029 года и будет стоить $3000

Если планы Apple не будут нарушены, то компания выпустит первый складной iPhone в следующем году. Несмотря на это, первый складной iPad, по всей видимости, придётся ждать значительно дольше. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), iPad с гибким дисплеем поступит в продажу не ранее 2029 года, а его стоимость составит около $3000.

«Компания работает над этим устройством, стоимость которого, по прогнозам, составит около $3000, уже несколько лет и изначально его запуск планировался на 2028 год. Однако технические трудности, связанные с весом, функциями и технологией гибкого дисплея, отодвинули его потенциальный дебют на 2029 год, по словам осведомлённых людей. Apple сотрудничает с Samsung Display в разработке примерно 18-дюймовой панели для устройства», — говорится в сообщении Гурмана. Он также добавил, что разработчики для уменьшения видимых складок на экране, что характерно для складных дисплеев, используют ту же технологию, что Apple задействовала в своем первом складном iPhone.

В сообщении журналиста сказано, что в сложенном состоянии будущий iPad не будет иметь внешнего экрана, в отличие от складного iPhone. В разложенном состоянии устройство будет напоминать 13-дюймовый ноутбук, с той лишь разницей, что место клавиатуры, трекпада и области для ладоней займёт дисплей. По данным Гурмана, одна из ключевых проблем, с которыми столкнулись разработчики, связана с весом устройства. Прототип складного iPad весит около 1,6 кг, тогда как представленные на рынке iPad весят от 450 до 600 г.

Эта информация появилась накануне выхода нового iPad Pro. Хотя эта модель получила ряд аппаратных улучшений, включая новый чип M5, её дизайн остался прежним. Это связано с тем, что нынешний дизайн устройства и так делает планшет исключительно тонким без ущерба для его производительности, особенно в случае 13-дюймовой модели. Безусловно, складной iPad стал бы более ярким анонсом, но его вес и цена заставляют усомниться в способности устройства конкурировать с традиционными планшетами. Учитывая потенциальные сроки запуска складного iPad, у разработчиков ещё есть время, чтобы сделать планшет более привлекательным.