Российская индустрия видеоигр попросила у правительства льготы — повышение налоговой нагрузки рискует обернуться новой волной релокации

Издание «Ведомости» сообщает, что Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) направила председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой закрепить за разработчиками и издателями игр новые налоговые льготы.

Источник изображения: Cyberia Nova

РВИ предлагает освободить игровые студии от уплаты НДС с продаж ПО на локальном рынке и налога на прибыль (в течение пяти лет), а также закрепить для них льготную ставку страховых взносов на уровне 7,6 % (хотят повысить до 15 %).

В РВИ обеспокоены возможной отменой с 2026 года нулевого НДС для операций по продаже прав на ПО, включённое в реестр Минцифры, повышением ставки НДС с 20 до 22 % и снижением порога его уплаты до 10 млн рублей годового оборота.

Источник изображения: Steam

По мнению гендиректора РВИ Василия Овчинникова, необходимость уплаты перечисленных налогов и взносов:

  • напрямую коснётся реализации продуктов именно на российском рынке, но косвенно усложнит и использование льгот для экспортных продаж, которые составляют «доминирующую долю» у большинства компаний в индустрии;
  • приведёт к тому, что студиям придётся доказывать каждую экспортную операцию (контрактами, актами, банковскими выписками) — это, в свою очередь, создаст «серьёзную административную нагрузку» на компании, которые «продают тысячи или миллионы копий своих продуктов через Steam»;
  • может обернуться тем, что ведение бизнеса в России по крайней мере для части видеоигровых студий станет «просто нерентабельным», так как 80 % расходов разработчиков сейчас составляет фонд оплаты труда;
  • создаст сложности для исполнения договорённостей — студии подавались на конкурсы Института развития интернета (ИРИ) с учётом действующего налогового режима, и в случае повышения налоговой нагрузки «экономика уже подписанных контрактов начнёт рушиться».

Овчинников также предупреждает, что отмена текущих льгот и отказ от установления новых может в очередной раз подтолкнуть российские игровые компании к «переезду» в зарубежные юрисдикции, где налоговая нагрузка ниже.

Источник изображения: Saber Interactive

Директор департамента информационных технологий правительства Евгений Комар поручил Минцифры и ФНС рассмотреть обращение РВИ. В Минцифры уже знакомятся с содержанием письма и формируют позицию.

Помимо РВИ, отказаться от отмены льготы на уплату НДС при реализации прав на российское ПО призвали IТ-ассоциации АПКИТ, «МИТ – Мы ИТ» и «Руссофт». Они направили просьбу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

