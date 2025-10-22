Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Samsung представила гарнитуру смешанной ...
реклама
Новости Hardware

Samsung представила гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR на Android XR — почти вдвое дешевле Apple Vision Pro

Samsung официально представила свою первую серийную полностью автономную гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR — она работает под управлением ОС Android XR, в создании которой Samsung участвовала наравне с Google и Qualcomm. Устройство может похвастаться мощным процессором и двумя дисплеями высокого разрешения; рекомендованная розничная цена в США составляет $1799,99 — почти вдвое дешевле Apple Vision Pro ($3499).

Источник изображений: news.samsung.com

Источник изображений: news.samsung.com

Android XR предлагает интеграцию помощника с искусственным интеллектом Google Gemini на системном уровне. Гарнитура смешанной реальности раскрывает возможности мультимодального ИИ в полной мере — она воспринимается пользователем не как инструмент, выполняющий команды, уверяют разработчики, а как новый формат взаимодействия с ИИ, который понимает голосовые, визуальные и жестовые команды, отмечает производитель. Samsung Galaxy XR естественным и «человечным» образом реагирует на слова владельца.

Samsung Galaxy XR стала первым продуктом корейской компании, который даст начало целой экосистеме устройств — её вместе с Samsung будут выстраивать Google и Qualcomm. Android XR сохраняет возможности классического Android — на гарнитуре без лишних усилий запускаются привычные мобильные приложения. Платформа построена на стандартах OpenXR — разработчикам, использующим OpenXR, WebXR или Unity, будет несложно адаптировать свои решения под Galaxy XR.

Гарнитура спроектирована с учётом потребностей человека — её конструкция обеспечивает комфорт при длительной работе. Здесь использованы передовые материалы, и каждый компонент структурно оптимизирован. Samsung стремилась добиться баланса между лёгкостью конструкции и её надёжностью при повседневном использовании. Оправа, в частности, распределяет давление на лоб и затылок — дискомфорт в области лица оказывается минимальным, а поддержка остаётся надёжной. Особенно удачным решением ресурс Android Authority назвал налобную подушечку. Аккумулятор вынесен во внешний блок, чтобы гарнитура оставалась компактной и лёгкой, насколько это возможно. Предусмотрен съёмный светозащитный экран, который обеспечивает более глубокое погружение в виртуальные миры.

Интеграция с ИИ Google Gemini открывает широкие возможности. Ассистент может выступать в роли путеводителя для «Google Карт» во время путешествий, предоставлять персонализированные рекомендации о близлежащих местах или помогать изучать мир на трёхмерных картах. Gemini может отвечать на вопросы о видео, которые смотрит пользователь, и работать в режиме «Обвести для поиска» — в отличие от смартфонов, гарнитура позволяет «обводить» реальные объекты в окружающем пространстве. Поддерживается автоматическое преобразование «плоских» видео и фотографий в формат 3D.

Samsung Galaxy XR располагает широким набором сенсоров и камер, которые в сочетании с мощным процессором обеспечивают точное отслеживание движений головы, рук и глаз пользователя. Стратегически подобранное расположение шести микрофонов позволяет эффективно фильтровать внешние шумы, обеспечивая чёткую передачу голоса. Две камеры высокого разрешения выводят изображение внешнего мира на дисплеи; шесть ориентированных наружу камер отслеживают движения пользователя и объектов; четыре камеры следят за глазами, определяя направление взгляда; движение фиксируют пять инерциальных измерительных блоков (IMU); есть также сенсор глубины и сенсор мерцания. Поддерживается распознавание владельца по радужке глаза — этот механизм используется для биометрической идентификации. За иммерсивный звук отвечают два двухполосных динамика для воспроизведения высоких и низких частот.

За обработку данных отвечает платформа Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 с нейропроцессором Qualcomm Hexagon; высокой производительности способствуют 16 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенного накопителя. Время автономной работы составляет до 2,5 часов в режиме просмотра видео и до 2 часов в смешанном режиме. Изображение выводится на два дисплея Micro-OLED, каждый из которых имеет разрешение 3552 × 3840 пикселей; размер пикселя составляет всего 6,3 мкм. Дисплеи охватывают 95 % цветового пространства DCI-P3; частота обновления экрана может составлять 60, 72 (по умолчанию) или 90 Гц; угол поля зрения достигает 109° по горизонтали и 100° по вертикали. Поддерживаются межзрачковые расстояния от 54 до 70 мм.

Фото- и видеосъёмка в трёхмерном формате ведётся с помощью 6,5-мегапиксельной камеры с 18-мм оптикой и апертурой f/2.0. Для связи с внешними устройствами используются Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) и Bluetooth 5.4. Масса гарнитуры составляет 545 г, внешнего аккумулятора — 302 г. Разъём для подключения батареи находится на левой стороне ремешка; на правой размещена сенсорная панель управления интерфейсом; сзади — диск для регулировки посадки. На верхней панели расположены две кнопки для включения гарнитуры и регулировки громкости; в нижней части — четыре вентиляционных отверстия и два датчика. Под стеклом на передней панели находятся сразу семь сенсоров. В дополнение к Galaxy XR компания выпустила VR-контроллеры стоимостью $249 и футляр по той же цене; также поддерживаются контроллеры сторонних производителей.

Samsung Galaxy XR способна обеспечить эффект присутствия при просмотре спортивных мероприятий — болельщики почувствуют себя так, будто находятся прямо на стадионе; можно смотреть несколько игр одновременно. ИИ оказывается полезным и в играх смешанной реальности — он помогает советами и улучшает игровой процесс. Интересным примером применения возможностей гарнитуры стало приложение Adobe Pulsar для редактирования видео, позволяющее добавлять 3D-эффекты и другие объекты. Устройство, отмечает производитель, будет востребовано и в корпоративной среде — в Samsung Heavy Industries гарнитура поможет в обучении судостроению, повышении производительности и безопасности труда.

Стоимость Samsung Galaxy XR составляет $1799,99. Гарнитура уже поступила в продажу в США и Южной Корее.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung внезапно приостановила обновление некоторых смартфонов Galaxy до One UI 8
Galaxy S26 может оказаться быстрее iPhone 17 Pro и любого Android-флагмана на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон
Apple перенесла сборку Vision Pro из Китая во Вьетнам — и не только её
Вышли обзоры AR-гарнитуры Apple Vision Pro на M5 — приятные, но не кардинальные изменения
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch
Теги: samsung, android, гарнитура
samsung, android, гарнитура
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.