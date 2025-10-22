Samsung официально представила свою первую серийную полностью автономную гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR — она работает под управлением ОС Android XR, в создании которой Samsung участвовала наравне с Google и Qualcomm. Устройство может похвастаться мощным процессором и двумя дисплеями высокого разрешения; рекомендованная розничная цена в США составляет $1799,99 — почти вдвое дешевле Apple Vision Pro ($3499).

Android XR предлагает интеграцию помощника с искусственным интеллектом Google Gemini на системном уровне. Гарнитура смешанной реальности раскрывает возможности мультимодального ИИ в полной мере — она воспринимается пользователем не как инструмент, выполняющий команды, уверяют разработчики, а как новый формат взаимодействия с ИИ, который понимает голосовые, визуальные и жестовые команды, отмечает производитель. Samsung Galaxy XR естественным и «человечным» образом реагирует на слова владельца.

Samsung Galaxy XR стала первым продуктом корейской компании, который даст начало целой экосистеме устройств — её вместе с Samsung будут выстраивать Google и Qualcomm. Android XR сохраняет возможности классического Android — на гарнитуре без лишних усилий запускаются привычные мобильные приложения. Платформа построена на стандартах OpenXR — разработчикам, использующим OpenXR, WebXR или Unity, будет несложно адаптировать свои решения под Galaxy XR.

Гарнитура спроектирована с учётом потребностей человека — её конструкция обеспечивает комфорт при длительной работе. Здесь использованы передовые материалы, и каждый компонент структурно оптимизирован. Samsung стремилась добиться баланса между лёгкостью конструкции и её надёжностью при повседневном использовании. Оправа, в частности, распределяет давление на лоб и затылок — дискомфорт в области лица оказывается минимальным, а поддержка остаётся надёжной. Особенно удачным решением ресурс Android Authority назвал налобную подушечку. Аккумулятор вынесен во внешний блок, чтобы гарнитура оставалась компактной и лёгкой, насколько это возможно. Предусмотрен съёмный светозащитный экран, который обеспечивает более глубокое погружение в виртуальные миры.

Интеграция с ИИ Google Gemini открывает широкие возможности. Ассистент может выступать в роли путеводителя для «Google Карт» во время путешествий, предоставлять персонализированные рекомендации о близлежащих местах или помогать изучать мир на трёхмерных картах. Gemini может отвечать на вопросы о видео, которые смотрит пользователь, и работать в режиме «Обвести для поиска» — в отличие от смартфонов, гарнитура позволяет «обводить» реальные объекты в окружающем пространстве. Поддерживается автоматическое преобразование «плоских» видео и фотографий в формат 3D.

Samsung Galaxy XR располагает широким набором сенсоров и камер, которые в сочетании с мощным процессором обеспечивают точное отслеживание движений головы, рук и глаз пользователя. Стратегически подобранное расположение шести микрофонов позволяет эффективно фильтровать внешние шумы, обеспечивая чёткую передачу голоса. Две камеры высокого разрешения выводят изображение внешнего мира на дисплеи; шесть ориентированных наружу камер отслеживают движения пользователя и объектов; четыре камеры следят за глазами, определяя направление взгляда; движение фиксируют пять инерциальных измерительных блоков (IMU); есть также сенсор глубины и сенсор мерцания. Поддерживается распознавание владельца по радужке глаза — этот механизм используется для биометрической идентификации. За иммерсивный звук отвечают два двухполосных динамика для воспроизведения высоких и низких частот.

За обработку данных отвечает платформа Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 с нейропроцессором Qualcomm Hexagon; высокой производительности способствуют 16 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенного накопителя. Время автономной работы составляет до 2,5 часов в режиме просмотра видео и до 2 часов в смешанном режиме. Изображение выводится на два дисплея Micro-OLED, каждый из которых имеет разрешение 3552 × 3840 пикселей; размер пикселя составляет всего 6,3 мкм. Дисплеи охватывают 95 % цветового пространства DCI-P3; частота обновления экрана может составлять 60, 72 (по умолчанию) или 90 Гц; угол поля зрения достигает 109° по горизонтали и 100° по вертикали. Поддерживаются межзрачковые расстояния от 54 до 70 мм.

Фото- и видеосъёмка в трёхмерном формате ведётся с помощью 6,5-мегапиксельной камеры с 18-мм оптикой и апертурой f/2.0. Для связи с внешними устройствами используются Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) и Bluetooth 5.4. Масса гарнитуры составляет 545 г, внешнего аккумулятора — 302 г. Разъём для подключения батареи находится на левой стороне ремешка; на правой размещена сенсорная панель управления интерфейсом; сзади — диск для регулировки посадки. На верхней панели расположены две кнопки для включения гарнитуры и регулировки громкости; в нижней части — четыре вентиляционных отверстия и два датчика. Под стеклом на передней панели находятся сразу семь сенсоров. В дополнение к Galaxy XR компания выпустила VR-контроллеры стоимостью $249 и футляр по той же цене; также поддерживаются контроллеры сторонних производителей.

Samsung Galaxy XR способна обеспечить эффект присутствия при просмотре спортивных мероприятий — болельщики почувствуют себя так, будто находятся прямо на стадионе; можно смотреть несколько игр одновременно. ИИ оказывается полезным и в играх смешанной реальности — он помогает советами и улучшает игровой процесс. Интересным примером применения возможностей гарнитуры стало приложение Adobe Pulsar для редактирования видео, позволяющее добавлять 3D-эффекты и другие объекты. Устройство, отмечает производитель, будет востребовано и в корпоративной среде — в Samsung Heavy Industries гарнитура поможет в обучении судостроению, повышении производительности и безопасности труда.

Стоимость Samsung Galaxy XR составляет $1799,99. Гарнитура уже поступила в продажу в США и Южной Корее.