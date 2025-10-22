«Абеляр, готовься к ещё одному прохождению»: Owlcat порадовала фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader огромным обновлением 1.5

Хотя разработка Warhammer 40,000: Dark Heresy в самом разгаре, о своей прошлой партийной RPG во вселенной мрачного будущего Owlcat Games не забывает. Студия представила для Warhammer 40,000: Rogue Trader крупное обновление 1.5.

Версия 1.5 уже доступна на всех целевых платформах Warhammer 40,000: Rogue Trader — PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Апдейт получился настолько большим, что ему потребовался отдельный трейлер (прикреплён ниже).

Обновление 1.5 включает около 400 исправлений, улучшений и нововведений, которые касаются практически всех элементов игры — технических и визуальных, механик, сюжета, баланса, локализаций. Полный список изменений доступен в Steam.

В частности, разработчики добавили новые портреты для четырёх NPC (Злоба, Комиссар, Клеменция Версериан, Авель), 45 предметов для ксеносов и Астартес, 25 талантов для редких экзотических видов оружия.

Также в 1.5 скорректировали баланс опыта и способностей, переработали стартовые билды компаньонов и некоторые призвания, реализовали изменения фамильяров от убеждений героя, отполировали контент Lex Imperialis и многое другое.

Фанаты в комментариях к трейлеру и анонсу патча остались в восторге от того, что Owlcat не забывает о Rogue Trader, и уже снаряжаются в новое путешествие. «Абеляр, готовься к ещё одному прохождению», — распорядился WannaBeCareBear.

Warhammer 40,000: Rogue Trader дебютировала 7 декабря 2023 года и получила два сюжетных дополнения, а в 2026-м обзаведётся ещё двумя. Кроме того, игра готовится к релизу на Nintendo Switch 2 — точную дату объявят со дня на день.