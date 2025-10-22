Unity подсказала разработчикам новый способ увильнуть от комиссии Apple и Google

Компания Unity Software запустит новое платёжное решение, которое позволит разработчикам игр не платить высокие комиссии, которые взимают магазины приложений, в том числе Apple App Store.

Теперь разработчики могут подключать в магазинах мобильных приложений, веб-интерфейс и на ПК собственные платёжные системы — всё потому, отметили в компании, что по решениям суда Apple и Alphabet теперь обязаны разрешать на своих площадках альтернативные способы оплаты, а создатели игр больше не обязаны платить комиссию 30 % за каждую транзакцию внутри приложений.

Разрабатываемый американской компанией Unity игровой движок занимает первое место по популярности среди мобильных игр. По итогам 2025 года мировой рынок покупок внутри мобильных игр обещает достичь $120 млрд, и компания рассчитывает получить некоторую долю от этого объёма, ведь большинство мобильных игр создаются на её платформе.

Судебные решения в отношении Google и Apple только в этом году обещают принести разработчикам $4,1 млрд, которые недополучат технологические гиганты, указывают опрошенные Bloomberg эксперты. Unity поможет разработчикам в создании собственных веб-магазинов внутриигрового контента вне экосистем Apple и Google, и часть дохода от продавца компания намеревается удерживать. В 2024 году вышел обновлённый движок Unity 6, а во второй половине года число его скачиваний выросло на 50 % по сравнению с первой.