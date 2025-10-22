Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Unity подсказала разработчикам новый спо...
реклама
Новости Software

Unity подсказала разработчикам новый способ увильнуть от комиссии Apple и Google

Компания Unity Software запустит новое платёжное решение, которое позволит разработчикам игр не платить высокие комиссии, которые взимают магазины приложений, в том числе Apple App Store.

Источник изображения: Vitaly Gariev / unsplash.com

Источник изображения: Vitaly Gariev / unsplash.com

Теперь разработчики могут подключать в магазинах мобильных приложений, веб-интерфейс и на ПК собственные платёжные системы — всё потому, отметили в компании, что по решениям суда Apple и Alphabet теперь обязаны разрешать на своих площадках альтернативные способы оплаты, а создатели игр больше не обязаны платить комиссию 30 % за каждую транзакцию внутри приложений.

Разрабатываемый американской компанией Unity игровой движок занимает первое место по популярности среди мобильных игр. По итогам 2025 года мировой рынок покупок внутри мобильных игр обещает достичь $120 млрд, и компания рассчитывает получить некоторую долю от этого объёма, ведь большинство мобильных игр создаются на её платформе.

Судебные решения в отношении Google и Apple только в этом году обещают принести разработчикам $4,1 млрд, которые недополучат технологические гиганты, указывают опрошенные Bloomberg эксперты. Unity поможет разработчикам в создании собственных веб-магазинов внутриигрового контента вне экосистем Apple и Google, и часть дохода от продавца компания намеревается удерживать. В 2024 году вышел обновлённый движок Unity 6, а во второй половине года число его скачиваний выросло на 50 % по сравнению с первой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple вернулась в суд, чтобы оспорить решение по делу против Epic Games
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года
Большая часть мира осталась без возможности оплаты покупок в Steam через PayPal — Valve объяснила, что произошло
Энтузиаст разработал эмулятор классических Java-игр для Telegram — Gravity Defied, Doom RPG, «Штирлиц» и другие мобильные хиты прошлого
Electronic Arts назначила дату смерти The Sims Mobile — мобильная версия The Sims 4 скоро перестанет работать
«Невероятно исторический момент»: в Football Manager 26 впервые для серии появится Чемпионат мира по футболу и другие турниры ФИФА
Теги: unity, игры, платежи
unity, игры, платежи
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.