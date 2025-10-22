Сегодня 22 октября 2025
«Это какая-то тёмная магия»: окончательные системные требования китайского боевика Where Winds Meet приятно удивили игроков

Разработчики из китайской студии Everstone при поддержке издателя NetEase Games объявили окончательные системные требования условно-бесплатного фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром Where Winds Meet.

Источник изображений: NetEase Games



Напомним, в приведённых на сайте Steam минимальных системных требованиях Where Winds Meet значатся процессор Intel Core i7-7700K, видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт, 16 Гбайт ОЗУ и 100 Гбайт на SSD.

Как выяснилось, ближе к релизу Where Winds Meet стала менее требовательна (по крайней мере, в вопросе минимальной конфигурации): для запуска игры на ПК хватит i7-4770K, GTX 750 Ti, 8 Гбайт ОЗУ и HDD.

Окончательные системные требования Where Winds Meet:

Минимальные требования

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 2400G;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon RX 550 или Intel Arc A380;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • место на накопителе: 60 Гбайт (поддерживается HDD, рекомендуется SSD).

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X;
  • видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 Super, AMD Radeon RX 6700 XT или Intel Arc A750;
  • оперативная память: 32 Гбайт;
  • место на накопителе: 100 Гбайт на SSD.

Пользователи оказались впечатлены усилиями Everstone по оптимизации Where Winds Meet. «Это какая-то тёмная магия с 8 Гбайт ОЗУ в минимальной конфигурации! Игра что, на вашей жизненной силе работает или типа того?» — недоумевает Crezxien.

Поддержки русского языка в Where Winds Meet не будет



События Where Winds Meet развернутся в фэнтезийной версии средневекового Китая образца Пяти Династий и Десяти Царств. Игрокам в роли бродячего мечника предстоит раскрыть тайну своего происхождения и выбрать свой путь — доблести или хаоса.

Where Winds Meet стартовала в Китае на исходе 2024 года, а за пределы Поднебесной выйдет 14 ноября на PC (Steam, EGS, Microsoft Store) и PS5. Обещают небывалую свободу, бесшовный кооператив на четверых и более 150 часов геймплея.

Источник:

Теги: where winds meet, everstone studio, netease games, ролевой экшен
