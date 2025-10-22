NextSilicon похвасталась превосходством ускорителя Maverick-2 над Nvidia HGX B200 и представила чип Arbel на базе RISC-V

Стартап NextSilicon, основанный в 2017 году, представил специализированный ускоритель Maverick-2. Компания называет его интеллектуальным вычислительным ускорителем (Intelligent Compute Accelerator). Его впервые анонсировали ещё в прошлом году. NextSilicon утверждает, что Maverick-2 превосходит ускоритель Nvidia HGX B200 и процессоры Intel Sapphire Rapids в высокопроизводительных вычислениях и задачах искусственного интеллекта.

Maverick-2, созданный по 5-нм техпроцессу TSMC, доступен в виде однокристальной карты расширения PCIe с 96 Гбайт памяти HBM3e и энергопотреблением 300 Вт, а также в виде двухкристальной версии на модуле OAM с 192 Гбайт памяти HBM3e и энергопотреблением 600 Вт. Согласно внутренним тестам, Maverick-2 обеспечивает до 4 раз более высокую производительность в операциях FP64 на ватт, чем Nvidia HGX B200, и более чем в 20 раз более высокую эффективность, чем процессоры Intel Xeon Sapphire Rapids. В тестах производительности GUPS он достиг 32,6 GUPS при 460 Вт мощности, что, как сообщается, в 22 раза быстрее, чем у центральных, и в 6 раз быстрее, чем у графических процессоров. В рабочих нагрузках HPCG он достиг 600 GFLOPS при 750 Вт, потребляя при этом примерно вдвое меньше энергии, чем конкурирующие решения. Компания объясняет этот прирост эффективности архитектурой, основанной на потоках данных, которая переносит управление ресурсами с аппаратного уровня на адаптивное программное обеспечение, позволяя использовать большую часть площади кремния для вычислений, а не для управляющей логики.

Компания также анонсировала Arbel — чип корпоративного класса на базе RISC-V, также построенный по 5-нм техпроцессу TSMC. NextSilicon утверждает, что Arbel уже превосходит текущие разработки RISC-V конкурентов, а также ядра Intel Lion Cove и AMD Zen 5. Arbel оснащён 10-канальным конвейером инструкций с 480-элементным буфером переупорядочивания для высокой загрузки ядра, работающим на частоте 2,5 ГГц. Чип может выполнять до 16 скалярных инструкций параллельно и включает четыре 128-битных векторных блока для параллельной обработки данных. Кеш первого уровня объёмом 64 Кбайт и большой общий кеш третьего уровня обеспечивают высокую пропускную способность памяти и низкую задержку, что позволяет сократить узкие места в производительности в ресурсоёмких приложениях.

NextSilicon не поделилась ни полными результатами тестов нового чипа, ни информацией о том, когда он станет доступен. В то же время компания заявляет, что Arbel представляет собой шаг к полностью открытой, программно-адаптивной кремниевой платформе для будущих систем высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.