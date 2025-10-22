Сегодня 22 октября 2025
Продажи пародийного шутера Escape from Duckov за пять дней превысили миллион копий — в шоке даже разработчики

Разработчики из небольшой китайской студии Team Soda при поддержке издательства Bilibili рассказали о большом успехе Escape from Duckov — пародирующего Escape from Tarkov эвакуационного лутер-шутера для одного игрока.

Источник изображений: Bilibili

Источник изображений: Bilibili

Напомним, 17 октября создатели Escape from Duckov отчитались о 200 тысячах проданных копий, через сутки результат превысил 300 тысяч экземпляров, а ещё через 24 часа преодолел отметку в 500 тысяч единиц.

Как стало известно, по итогам первых пяти дней с релиза суммарные продажи Escape from Duckov достигли 1 млн копий. Сегодня, 22 октября, игра также обновила личный рекорд пикового онлайна в Steam — 255,5 тыс. человек.

Разработчики признались, что опешили «при виде этого невероятного достижения», и искренне поблагодарили фанатов: «Спасибо вам, каждому утёнку, кто играл, поддерживал и верил в Duckov. Без вас у нас бы ничего не вышло».

Продюсер Escape from Duckov Джефф Чен (Jeff Chen) в пресс-релизе также отметил, что достижению таких высот Team Soda обязана «невероятному сообществу игроков и нашим друзьям в Bilibili».

Пользователям в роли обычной утки предстоит взять в крылья оружие и вырваться из враждебного мира Дакова. Игра предлагает пять уникальных карт, более 50 видов оружия, обширную систему модификаций и перевод на русский.

Escape from Duckov вышла 16 октября в Steam (606 рублей до 30 октября), Epic Games Store и Mac App Store. В цифровом сервисе Valve игра заслужила более 11,3 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 96 %).

Источник:

Теги: escape from duckov, team soda, bilibili, лутер-шутер, продажи игр
