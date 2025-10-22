Супергеройская комедия Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us стартовала в Steam с «очень положительными» отзывами

Как и было обещано, 22 октября состоялась премьера супергеройской комедии Dispatch от разработчиков из американской AdHoc Studio, основанной выходцами из Telltale Games, Ubisoft и Night School Studio.

Dispatch поступила в продажу для PC (Steam) и PS5. С учётом 10-процентной скидки до 29 октября стоимость игры в сервисе Valve составляет 990 рублей. Релиз сопровождался насыщенным трейлером (прикреплён ниже).

В соответствии с сентябрьским анонсом на релизе Dispatch доступно лишь два из восьми сюжетных эпизодов. Следующие будут выходить парами каждую среду на протяжении трёх недель: 29 октября, 5 ноября и 12 ноября.

По сюжету Меха-мэн (Роберт Робертсон) лишается своей брони в битве с заклятым врагом и вынужден устроиться диспетчером в супергеройское агентство управлять командой бывших злодеев, проходящих реабилитацию.

Обещают смесь повествования, стратегии и юмора, историю о том, что значит быть героем (будь то в плаще или за офисным столом), последствия принятых решений, звёздный актёрский состав и перевод на русский.

Премьера Dispatch прошла успешно. В Steam игра заслужила «очень положительные» обзоры (рейтинг 88 %) и достигла 12,7 тыс. человек пикового онлайна — это больше, чем у всех проектов Telltale, кроме The Wolf Among Us (более 14 тысяч).

Пользователи хвалят сценарий, актёрскую игру, юмор и дух той самой Telltale (производство Dispatch возглавляют ведущие разработчики Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us), а сетуют лишь на модель распространения.