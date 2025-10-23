Amazon показала смарт-очки Amelia с дисплеем и камерой — они помогут курьерам доставлять посылки быстрее

Слухи о намерении Amazon выпустить умные очки для работников своей службы доставки, прежде чем будет представлено первое потребительское устройство компании в этой категории, появлялись неоднократно. Теперь же гигант электронной коммерции представил очки Amelia со встроенным дисплеем и постоянно активной камерой, которые предназначены для помощи курьерам.

Умные очки помогают водителям быстрее находить нужные посылки в фургонах доставки, показывают оптимальный маршрут движения к адресату, а также фотографируют посылку по прибытию на место, благодаря чему водителю не нужно доставать смартфон и делать это вручную. «Если на пути встречается препятствие или возникает необходимость ориентироваться в сложных условиях, например, в многоквартирных домах, очки безопасно направят [водителя] к пункту назначения», — заявляет Amazon в демонстрационных роликах, показывающих то, что могут видеть водители в процессе доставки товаров.

Отмечается, что очки Amelia не являются автономным устройством. Они сопрягаются с жилетом водителя, в котором размещён съёмный аккумулятор, а также кнопка, с помощью которой водитель может фотографировать посылки. По данным источника, там также есть кнопка экстренного вызова для обращения за помощью. Amazon не уточнила, какие датчики интегрированы в очки, но представленные снимки позволяют предположить, что в корпусе размещены две камеры: одна по центру над переносицей, а вторая — над дужкой.

Отметим также, что очки оснащаются фотохромными линзами, которые затемняются сильнее при солнечном свете и становятся прозрачнее при его отсутствии. Опционально поддерживается установка диоптрийных линз. Компания не уточнила сроки и масштабы внедрения умных очков, но заявила, что сотни водителей службы доставки уже протестировали ранние версии устройства.

«Мы ожидаем, что будущие версии очков смогут обеспечить обнаружение дефектов в режиме реального времени. Они смогут уведомлять водителей, если те по ошибке оставили посылку у двери, номер которой не соответствует адресу на упаковке, а также автоматически регулировать затемнение линз, предупреждать о наличие питомца во дворе и многое другое», — говорится в сообщении Amazon.

Что касается умных очков Amazon для потребителей, то они, согласно имеющимся данным, разрабатываются под кодовым названием Jayhawk. Они могут поступить в продажу в 2026 или 2027 году.