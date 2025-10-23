Сегодня 23 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Rivian показала электровелосипед странно...
реклама
Новости Hardware

Rivian показала электровелосипед странного вида, его четырёхколёсную версию и передовой шлем

Входящая в Rivian компания Also, которая специализируется на компактных электрических транспортных средствах, представила двухколёсный электровелосипед TM-B, четырёхколёсный TM-Q и шлем Alpha Wave, обещающий «прорыв в области безопасности и связи».

Источник изображений: ridealso.com

Источник изображений: ridealso.com

Also TM-B (Transcendent Mobility — Bike) может похвастаться колёсами 24 × 2,6 дюйма (60,96 × 6,6 см), передними и задними фонарями, а также разработанной инженерами компании трансмиссией DreamRide. Велосипедист крутит педали генератора, который заряжает аккумулятор, а тяговый электродвигатель приводит в движение заднее колесо через ремень Gates Carbon. Съёмный аккумулятор предлагается в вариантах на 538 и 808 Вт·ч — запас хода составляет до 160 км, есть два порта USB Type-C. Батарея заряжается при мощности 240 Вт, полная зарядка занимает 2 часа 20 минут или 3 часа 45 минут в зависимости от ёмкости; предусмотрена обратная зарядка для гаджетов. Текущий уровень заряда аккумулятора выводится на дисплей E Ink.

Электровелосипед Also TM-B разгоняется до 32 км/ч без участия педалей или до 45 км/ч с педалированием — крутящего момента в 180 Н·м достаточно, чтобы преодолевать крутые подъёмы или совершать быстрый старт при тяжёлой загрузке. Тормоза — гидравлические, а система рекуперации энергии торможения помогает увеличить запас хода примерно на 25 %. Верхняя часть рамы имеет модульную конструкцию — велосипед можно превратить в грузовой, приспособить его для перевозки детей или сделать прогулочным. Седло разблокируется свайпом (скользящим движением) по 5-дюймовому круглому сенсорному экрану. Передняя вилка с пневматическим амортизатором гасит удары для владельцев ростом от 150 до 203 см.

Когда владелец Also TM-B оставляет его, автоматически блокируются аккумулятор, заднее колесо и рама; при его возвращении системы разблокируются. Во время отсутствия владельца велосипед в реальном времени отправляет оповещения о попытках несанкционированного доступа и транслирует своё местоположение. Основной вариант Also TM-B в версии Launch Edition уже доступен для предзаказа за $4500 — отгрузки стартуют весной 2026 года. В будущем году появятся также вариант за $4000 и версия Performance — вероятно, дороже.

Also анонсировала также четырёхколёсный грузовой велосипед TM-Q, который сможет передвигаться по велодорожкам и использоваться в службах доставки; предусмотрен и потребительский вариант для поездок по закрытым жилым комплексам.

Ещё один новый продукт — шлем Alpha Wave, изготовленный с использованием технологии Release Layer System (RLS), способствующей защите при вращательных ударах. В шлем вмонтированы фонари, аудиосистема с четырьмя динамиками, ветрозащита и два микрофона; имеется система шумоподавления. Alpha Wave интегрируется с консолью TM-B, с которой можно управлять музыкой и звонками.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
3000-сильный YangWang U9 Xtreme стал первым электромобилем, прошедшим трассу в Нюрбургринге менее чем за семь минут
Tesla возродила режим автопилота Mad Max — самый агрессивный и склонный к мелким превышениям скорости
Прототипы флагманского внедорожника Xiaomi YU9 замечены на тестах в высокогорной местности
Китайский электропоезд разогнали до рекордных 453 км/ч на классических рельсах без магнитной подвески
Захваченная Нидерландами Nexperia возобновила поставки в Китай, но Европа осталась без чипов
Tesla отчиталась о рекордных поставках электромобилей — но чистая прибыль всё равно рухнула на 37 %
Теги: rivian, электровелосипед
rivian, also, электровелосипед
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.