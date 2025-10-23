Rivian показала электровелосипед странного вида, его четырёхколёсную версию и передовой шлем

Входящая в Rivian компания Also, которая специализируется на компактных электрических транспортных средствах, представила двухколёсный электровелосипед TM-B, четырёхколёсный TM-Q и шлем Alpha Wave, обещающий «прорыв в области безопасности и связи».

Also TM-B (Transcendent Mobility — Bike) может похвастаться колёсами 24 × 2,6 дюйма (60,96 × 6,6 см), передними и задними фонарями, а также разработанной инженерами компании трансмиссией DreamRide. Велосипедист крутит педали генератора, который заряжает аккумулятор, а тяговый электродвигатель приводит в движение заднее колесо через ремень Gates Carbon. Съёмный аккумулятор предлагается в вариантах на 538 и 808 Вт·ч — запас хода составляет до 160 км, есть два порта USB Type-C. Батарея заряжается при мощности 240 Вт, полная зарядка занимает 2 часа 20 минут или 3 часа 45 минут в зависимости от ёмкости; предусмотрена обратная зарядка для гаджетов. Текущий уровень заряда аккумулятора выводится на дисплей E Ink.

Электровелосипед Also TM-B разгоняется до 32 км/ч без участия педалей или до 45 км/ч с педалированием — крутящего момента в 180 Н·м достаточно, чтобы преодолевать крутые подъёмы или совершать быстрый старт при тяжёлой загрузке. Тормоза — гидравлические, а система рекуперации энергии торможения помогает увеличить запас хода примерно на 25 %. Верхняя часть рамы имеет модульную конструкцию — велосипед можно превратить в грузовой, приспособить его для перевозки детей или сделать прогулочным. Седло разблокируется свайпом (скользящим движением) по 5-дюймовому круглому сенсорному экрану. Передняя вилка с пневматическим амортизатором гасит удары для владельцев ростом от 150 до 203 см.

Когда владелец Also TM-B оставляет его, автоматически блокируются аккумулятор, заднее колесо и рама; при его возвращении системы разблокируются. Во время отсутствия владельца велосипед в реальном времени отправляет оповещения о попытках несанкционированного доступа и транслирует своё местоположение. Основной вариант Also TM-B в версии Launch Edition уже доступен для предзаказа за $4500 — отгрузки стартуют весной 2026 года. В будущем году появятся также вариант за $4000 и версия Performance — вероятно, дороже.

Also анонсировала также четырёхколёсный грузовой велосипед TM-Q, который сможет передвигаться по велодорожкам и использоваться в службах доставки; предусмотрен и потребительский вариант для поездок по закрытым жилым комплексам.

Ещё один новый продукт — шлем Alpha Wave, изготовленный с использованием технологии Release Layer System (RLS), способствующей защите при вращательных ударах. В шлем вмонтированы фонари, аудиосистема с четырьмя динамиками, ветрозащита и два микрофона; имеется система шумоподавления. Alpha Wave интегрируется с консолью TM-B, с которой можно управлять музыкой и звонками.