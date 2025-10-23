Сегодня 23 октября 2025
Новый патч обрушил рынок обликов в Counter-Strike 2 — датамайнер утверждает, что Valve сделала это специально

Не успел рынок обликов в условно-бесплатном соревновательном шутере Counter-Strike 2 превысить $6 млрд (исторический максимум), как Valve сотрясла его недавним обновлением для игры.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Вышедший 23 октября патч для Counter-Strike 2 добавил в игру знакомый по CS:GO режим Retakes (c динамичными сценариями формата «4 на 3») и всколыхнувшую сообщество новую механику контрактов обмена.

Теперь взамен пяти предметов тайного качества пользователи Counter-Strike 2 могут получить один обычный нож / перчатки (без StatTrak) или нож (со StatTrak) из коллекции одного из этих предметов.

В результате условные $5 за несколько секунд можно превратить в нож, который до недавнего времени стоил тысячи долларов. Полученные по итогам контрактов предметы становятся доступны для продажи/обмена спустя 7 дней.

Как сообщает аналитическая компания Pricempire, на фоне обновления рынок внутриигровых предметов Counter-Strike 2 потерял более $900 млн и «просел» с более чем $6 млрд до $5,2 млрд всего за неделю.

«Никчёмные» красные скины стримера psp1g теперь стоят £3,3 млн (источник изображения: psp1g в X)

«Никчёмные» красные скины стримера psp1g теперь стоят £3,3 млн (источник изображения: psp1g в X)

Датамайнер Максим Полетаев (он же Gabe Follower) предполагает, что свежее обновление свидетельствует о желании Valve «постепенно отойти от азартных элементов в игре».

Valve якобы пытается целенаправленно обрушить рынок, чтобы обесценить предметы и «избавиться от идеи, что стоимость скинов привязана к реальным деньгам». Не зря ведь студия работает над каким-то аукционом в арсенале (Armory).

counter-strike 2, valve, шутер
counter-strike 2, valve, шутер
