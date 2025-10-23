Сегодня 23 октября 2025
This is fine: «Google Фото» научится превращать фото пользователя в мемы

Google постоянно совершенствует приложение «Фото». Недавно компания добавила в него поддержку генератора изображений с искусственным интеллектом Nano Banana, а также функцию генерации видео по фото. Теперь Google готовит ещё и генератор мемов, — а главным их героем будет сам пользователь.

Источник изображений: androidauthority.com

Источник изображений: androidauthority.com

В приложении «Google Фото» версии 7.51.0 обнаружилось указание на новую функцию под названием Me Meme — она позволит пользователям превращать своё изображение, изображения друзей и членов семьи в любимые мемы, узнал ресурс Android Authority. Для работы с функцией потребуется выбрать шаблон мема, образец исходного фото из своей коллекции — и создать собственную версию мема, которую можно будет отправить в мессенджер или соцсеть.

Особенности работы функции требуют сохранения в «Google Фото» резервной копии исходного снимка, а для достижения оптимального результата приложение предложит сделать селфи, на котором чётко видно лицо. Функция Me Meme пока недоступна, и неизвестно, какие мемы поддерживаются за исключением знаменитого «Всё в порядке» с горящей комнатой. Неизвестно также, можно ли будет загружать свои собственные шаблоны мемов. Ранее стало известно, что генератор мемов на основе ИИ должен появиться и в приложении экранной клавиатуры Gboard, но и он пока не заработал.

Теги: google, мемы, ии
