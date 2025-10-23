Сегодня 23 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Американские ЦОД начали применять реакти...
реклама
Новости Hardware

Американские ЦОД начали применять реактивные авиадвигатели, отчаявшись получить достаточно энергии из розетки

Темпы роста вычислительных мощностей для систем искусственного интеллекта опережают темпы развития энергосистем, и центрам обработки данных приходится подключать генераторы с реактивными турбинами — их мощности хватает, чтобы поддерживать работоспособность кластеров.

Источник изображения: proenergyservices.com

Источник изображения: proenergyservices.com

На объектах в Техасе уже развёртываются установки на базе двигателей General Electric CF6-80C2 и LM6000 — когда-то эти турбины использовались на самолётах Boeing 767 и Airbus A310. ProEnergy и Mitsubishi Power превратили их в модульные генераторы с быстрым запуском, каждый из которых выдаёт до 48 МВт, и этого достаточно для поддержания работы крупного кластера ИИ, пока готовится подключение к традиционной инфраструктуре. Авиационные двигатели устанавливаются на автоприцепы и могут за считанные минуты выходить на максимальную мощность — они быстрые, шумные и отнюдь не элегантные, но справляются со своими задачами.

Это не самый дешёвый и не самый экологически чистый способ запитать серверные стойки, но вполне жизнеспособное решение для компаний, которые стремятся оперативно добиться результатов в области ИИ и не ждать несколько лет, пока местные подстанции смогут предоставить им нужную мощность. Подобные генераторы уже не первое десятилетие работают на американских военных объектах и на морских буровых установках, и использование их опыта в технологической сфере наглядно иллюстрирует, насколько напряжённой стала ситуация с энергоснабжением в США. В рамках проекта OpenAI Stargate в Техасе уже развёртываются 30 блоков LM2500XPRESS, каждый из которых выдаёт до 34 МВт.

Тепловая эффективность генераторов на реактивных двигателях минимальна — они работают в режиме простого цикла, при котором топливо сжигается, а отходящее тепло не улавливается. Топливо для них подвозит грузовой транспорт, и приходится выделять ресурсы для очистки выхлопа, чтобы соответствовать экологическим нормам. Но с учётом потребностей в сотни мегаватт электроэнергии и сроков до пяти лет, которые обещают энергетические операторы для подключения к сети, следует ожидать, что альтернативные решения будут заявлять о себе всё чаще.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Amazon намерена построить в Вашингтоне мини-реакторы X-Energy на 960 МВт, но пока предлагает полюбоваться на рендеры будущих АЭС
До 2,8 МВт за 45 с: Rolls-Royce представила газовый генератор mtu 20V4000 L64 для дата-центров
Oracle запитает гигантский ЦОД целиком от газовых генераторов, это будет стоить $1 млрд/год
«Полный автопилот» Tesla испарился — теперь машины лишь «разработаны с учётом автономности»
Илон Маск хочет обеспечить себе «сильное влияние» на армию роботов и для этого ему нужен $1 триллион
Илон Маск пообещал искоренить бедность во всём мире с помощью роботов Optimus и роботакси
Теги: генератор, авиадвигатель, кластер
генератор, авиадвигатель, кластер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.