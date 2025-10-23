Американские ЦОД начали применять реактивные авиадвигатели, отчаявшись получить достаточно энергии из розетки

Темпы роста вычислительных мощностей для систем искусственного интеллекта опережают темпы развития энергосистем, и центрам обработки данных приходится подключать генераторы с реактивными турбинами — их мощности хватает, чтобы поддерживать работоспособность кластеров.

На объектах в Техасе уже развёртываются установки на базе двигателей General Electric CF6-80C2 и LM6000 — когда-то эти турбины использовались на самолётах Boeing 767 и Airbus A310. ProEnergy и Mitsubishi Power превратили их в модульные генераторы с быстрым запуском, каждый из которых выдаёт до 48 МВт, и этого достаточно для поддержания работы крупного кластера ИИ, пока готовится подключение к традиционной инфраструктуре. Авиационные двигатели устанавливаются на автоприцепы и могут за считанные минуты выходить на максимальную мощность — они быстрые, шумные и отнюдь не элегантные, но справляются со своими задачами.

Это не самый дешёвый и не самый экологически чистый способ запитать серверные стойки, но вполне жизнеспособное решение для компаний, которые стремятся оперативно добиться результатов в области ИИ и не ждать несколько лет, пока местные подстанции смогут предоставить им нужную мощность. Подобные генераторы уже не первое десятилетие работают на американских военных объектах и на морских буровых установках, и использование их опыта в технологической сфере наглядно иллюстрирует, насколько напряжённой стала ситуация с энергоснабжением в США. В рамках проекта OpenAI Stargate в Техасе уже развёртываются 30 блоков LM2500XPRESS, каждый из которых выдаёт до 34 МВт.

Тепловая эффективность генераторов на реактивных двигателях минимальна — они работают в режиме простого цикла, при котором топливо сжигается, а отходящее тепло не улавливается. Топливо для них подвозит грузовой транспорт, и приходится выделять ресурсы для очистки выхлопа, чтобы соответствовать экологическим нормам. Но с учётом потребностей в сотни мегаватт электроэнергии и сроков до пяти лет, которые обещают энергетические операторы для подключения к сети, следует ожидать, что альтернативные решения будут заявлять о себе всё чаще.