Новые взаимодействия, QTE и мини-игры: Cyberia Nova рассказала, как сделала мир «Земского собора» живее и отзывчивее, чем в «Смуте»

Разработчики из российской студии Cyberia Nova продолжают рассказывать, в чём предстоящий приключенческий экшен «Земский собор» выгодно отличается от прошлогоднего исторического ролевого боевика «Смута».

Источник изображений: Cyberia Nova

Гейм-дизайнер «Земского собора» Александр Кашников в новом выпуске «Дневников разработчиков» объяснил, как с помощью новых механик команда расширяет игровой опыт по сравнению со «Смутой».

По словам Кашникова, в «Смуте» разработчики делали акцент на исследовании окружения, а в «Земском соборе» сосредоточились на взаимодействии с ним: добавили пролазы, разрушаемые объекты и мини-игры.

Мини-игр в «Земском соборе» три — кулачный бой, армрестлинг (борьба на руках) и логическая игра в камни под названием голанцы (каламушки). У каждой из них будет свой набор правил и действий.

В основе кулачного боя и армрестлинга лежат QTE — благодаря этому элементу в игре появится ряд интерактивных сцен (толкнуть застоявшуюся тележку, пересилить врага, удерживающего ворота, сбить сапог с высокого шеста).

QTE помогут разбавить боевые сцены и стелс

Напомним, игрокам в роли знакомого по «Смуте» казака Кирши предстоит помешать иноземцам и предателям завладеть русским престолом — сюжет игры крутится вокруг проведения и итогов Земского собора.

«Земский собор» выйдет 4 ноября на ПК (VK Play) и достанется владельцам «Смуты» бесплатно. Обещают линейную игру без ролевых элементов, переосмысление основных механик (в том числе боевой системы), заговоры и тайные переговоры.

земский собор, смута, cyberia nova, приключенческий экшен
