В OpenAI Sora появятся функции камео и монтажа — Android-приложение тоже на подходе

Возглавляющий разработку генератора видео OpenAI Sora Билл Пиблс (Bill Peebles) рассказал о ближайших перспективах проекта. В ближайшее время служба на основе искусственного интеллекта получит функции камео и монтажа; обещан выход и приложения под Google Android.

Источник изображения: x.com/billpeeb

Источник изображения: x.com/billpeeb

Наиболее перспективной будущей функцией OpenAI Sora господин Пиблс назвал камео. В ближайшие дни сервис предложит возможность загружать изображения предметов или домашних животных и создавать видео с этими объектами. Расширенные возможности появятся и для работы с персонажами, которые нейросеть создала ранее сама: их можно будет добавлять в последующие видео в качестве камео. Для поддержки этой функции OpenAI обновит интерфейс генератора видео — наиболее популярные камео будут демонстрировать в реальном времени.

Важным нововведением станет функция монтажа видео. На начальном этапе пользователь сможет просто склеивать несколько роликов, а в будущем появятся и более мощные инструменты. Расширятся возможности Sora как соцсети: пока её пользователи довольствуются единой лентой для всех, но в перспективе появится разделение на группы — это могут быть учебные заведения, клубы или просто друзья по интересам. Повысится скорость работы платформы, сократится модерация материалов, которая, признали в OpenAI, подчас досаждает пользователям. И, что не менее важно, чем остальное, «скоро» выйдет версия Sora для Android.

Источники:

Теги: openai, sora, ии
