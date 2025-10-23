Сегодня 23 октября 2025
Paint в Windows 11 научился менять стиль изображений в один клик

На этой неделе Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11 для участников программы предварительной оценки на канале Release Preview. Вместе с этим софтверный гигант представил новую версию графического редактора Paint 11.25009.441.0, в котором появились дополнительные функции на базе искусственного интеллекта.

Источник изображения: Neowin

Главной особенностью обновления стала функция «Изменить стиль». Как следует из названия, с её помощью можно переосмыслить какое-либо изображение, представив его в другом стиле. Например, эта функция может сделать из фотографии изображение в стиле поп-арт.

Для начала взаимодействия с функцией «Изменить стиль» нужно на панели инструментов открыть меню Copilot и выбрать соответствующую опцию. После запуска функции останется лишь подобрать нужный стиль и нажать кнопку «Создать». После завершения обработки полученное изображение можно скопировать для последующей вставки куда-либо, сохранить как отдельный файл или же продолжить взаимодействие с ним в Paint.

«В этом обновлении мы представили функцию "Изменить стиль", которая использует искусственный интеллект для преобразования художественного стиля изображения на холсте», — говорится в описании обновления.

Функция «Изменить стиль» постепенно распространяется среди пользователей программы Windows Insider на каналах Dev, Canary и Beta, которые используют совместимые устройства с Windows 11. Когда именно эта функция появится в стабильных версиях Windows 11, пока неизвестно. Также не стоит ожидать её появления в Windows 10, поскольку поддержка этой операционной системы завершилась в этом месяце.

Источник:

Теги: paint, windows 11, microsoft, графика
