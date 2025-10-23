Xiaomi представила Redmi K90 Pro Max — флагман за $560 со Snapdragon 8 Elite Gen 5, ёмкой батареей и 2.1-канальным звуком

Xiaomi представила свой новый доступный флагман — смартфон Redmi K90 Pro Max. Новинка получила большой дисплей, флагманскую аппаратную платформу, весьма продвинутый набор камер и очень ёмкую батарею, а также необычную звуковую систему.

Redmi K90 Pro Max оснащён 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K (2608 × 1200 пикселей), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 3500 кд/м² и поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Экран отличается 12-битной глубиной цвета и высокой скоростью отклика.

Аппаратная основа устройства — флагманская платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840. Объём оперативной памяти LPDDR5X достигает 16 Гбайт, постоянной — до 1 Тбайт типа UFS 4.1. Предусмотрен также дополнительный графический чип D2 с технологией GEX для динамической интерполяции кадров и повышения качества изображения. За отвод тепла отвечает система охлаждения с испарительной камерой площадью 6700 мм², объединяющая несколько теплопроводящих материалов.

Redmi K90 Pro Max оснащён тройной основной камерой: главный модуль использует 50-Мп сенсор Light Fusion 950 (1/1,31″) с оптической стабилизацией, а дополняют его 50-Мп широкоугольная камера и 50-Мп модуль с перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и возможностью съёмки макро с дистанции 30 см. Заявлена поддержка видеозаписи в разрешении до 8K. Фронтальная камера — 20-Мп, с поддержкой съёмки видео в 4K.

Одной из особенностей модели стала аудиосистема с двумя линейными динамиками, отдельным сабвуфером и настройкой Sound by Bose. Это позволило реализовать схему 2.1-канального стереозвука с глубоким басом и лучшим ощущением погружения, что для смартфонов остаётся редкостью.

Redmi K90 Pro Max оборудован батареей ёмкостью 7560 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной технологии. Присутствует система интеллектуального управления питанием Xiaomi Surge P3, а также поддержка реверсивной зарядки мощностью до 22,5 Вт.

Корпус выполнен из стекла и металла, предусмотрена версия с отделкой, стилизованной под джинсовую ткань, с использованием наноматериалов третьего поколения. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP68.

Также Xiaomi выпустила спецверсию новинки — лимитированную Redmi K90 Pro Max Champion Edition с индивидуальным дизайном в стиле Automobili Lamborghini Squadra Corse — гоночного подразделения Lamborghini. Эта версия отличается специальной упаковкой и расширенной комплектацией. Она предлагается в старшей конфигурации памяти — 16 Гбайт и 1 Тбайт.

Среди других особенностей: поддержка двух SIM-карт, современных стандартов связи (5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC), инфракрасный порт, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Аппарат поставляется с фирменной оболочкой HyperOS 3.

Стоимость смартфона в Китае:

Redmi K90 Pro Max 12+256 Гбайт — 3999 юаней (≈$560);

Redmi K90 Pro Max 12+512 Гбайт — 4499 юаней (≈$630);

Redmi K90 Pro Max 16+512 Гбайт — 4799 юаней (≈$675);

Redmi K90 Pro Max 16+1024 Гбайт — 5299 юаней (≈$745);

Redmi K90 Pro Max Champion Edition 16+1024 Гбайт — 5499 юаней (≈$770).

Продажи уже начались на китайском рынке. Данных о глобальной версии и сроках её появления пока нет.