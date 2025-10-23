Автопилотный стартап основателя «Яндекса» привлёк $375 млн инвестиций от Uber и Nebius

Nebius и Uber вложат в Avride до $375 млн — созданная основателем «Яндекса» Аркадием Воложем компания специализируется на технологиях автопилота и разработке роботов-доставщиков. Средства помогут Avride расширить автопарк, углубить работу в области искусственного интеллекта и начать деятельность в новых регионах.

Инвестиционный проект реализуется в рамках заключённого в 2024 году партнёрского соглашения между Uber и владеющей Avride компанией Nebius — разработчик технологий автопилота с этими средствами получит возможность расширить автопарк, продолжить работу с технологиями ИИ, а также выйти в новые регионы. Сейчас роботы Avride осуществляют доставку еды Uber Eats в американских Техасе и Нью-Джерси; до конца текущего года в Далласе начнут работать роботакси компании.

Nebius Group — международная часть бизнеса «Яндекса», которая начала работать под новым брендом после разделения нидерландской Yandex N.V. Её возглавляет основатель «Яндекса» Аркадий Волож. «С радостью приветствуем Uber в качестве стратегического инвестора, который разделяет видение Avride и поможет компании быстрее и дальше продвинуться в области беспилотного транспорта на основе ИИ», — прокомментировал он событие. С начала года акции Nebius подорожали на 210 %.