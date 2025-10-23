Huawei и ещё 12 китайских компаний представили UBIOS — альтернативу UEFI

Китай продемонстрировал очередное достижение на пути обретения независимости от США и их технологических компаний: Международный компьютерный консорциум (GCC) представил стандарт UBIOS — китайскую альтернативу UEFI и BIOS.

BIOS (Basic Input/Output System) — это прошивка материнской платы, выступающая посредником между процессором и операционной системой. Она сообщает ОС об объёме оперативной памяти, количестве установленных накопителей, о скорости работы процессора и других важных параметрах. За последние годы UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) практически вытеснил BIOS — новая технология разрабатывается многопрофильной рабочей группой, в которой доминируют Intel и AMD как разработчики процессоров на архитектуре x86.

UBIOS (Unified Basic Input/Output System) — стандарт прошивки, призванный стать заменой BIOS и UEFI. Его разработали 13 китайских технологических компаний и организаций, в том числе Huawei, CESI (Китайский институт стандартизации электроники), Byosoft и Kunlun Tech. UBIOS построен на основе оригинальной спецификации BIOS без учёта того, что появилось в UEFI — этот стандарт и его эталонную реализацию TianoCore EDK II от Intel китайские инженеры сочли чрезвычайно раздутыми.

В отличие от UEFI стандарт UBIOS предлагает расширенную поддержку чиплетов и прочих гетерогенных вычислительных конфигураций, в том числе позволяет устанавливать разные процессоры на одну материнскую плату — UEFI такие сценарии поддерживает с трудом, а часто не поддерживает вовсе. Улучшена также поддержка отличных от x86 архитектур, в том числе Arm, RISC-V и разработанной в Китае LoongArch. Более подробно о UBIOS организация GCC расскажет на Всемирной компьютерной конференции, которая пройдёт в Шэньчжэне в ноябре.