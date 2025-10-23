Сегодня 23 октября 2025
Xiaomi представила смарт-часы Redmi Watch 6 c большим экраном и автономностью до 24 дней за $84

Помимо серии смартфонов Redmi K90 компания Xiaomi представила сегодня в Китае смарт-часы Redmi Watch 6. Новинка оснащена большим 2,07-дюймовым дисплеем с разрешением 432 × 514 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 2000 кд/м².

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Часы также обладают ультратонкими рамками толщиной 2 мм и улучшенными светоизлучающими материалами IC/EL для повышения видимости в помещении. Устройство получило две физические кнопки. С их помощью можно быстро вызвать меню (два быстрых нажатия) и настройки (одно быстрое нажатие), а также активировать функцию экстренного вызова (три быстрых нажатия).

Толщина корпуса часов составляет 9,9 мм. По словам производителя, он выполнен из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, что обеспечивает на 20 % большую прочность конструкции и на 40 % большую износостойкость.

Для часов заявлено несколько «умных» функций. Xiaomi Super Island предоставляет уведомления в режиме реального времени о событиях календаря, доставках и оповещениях в динамическом интерфейсе. Smart Device Control позволяет управлять функциями умной бытовой техники и транспортных средств, включая навигацию, настройки кондиционера, регулировку сидений и воспроизведение музыки.

Redmi Watch 6 поддерживают 13 различных популярных приложений, таких как NetEase Cloud Music и Ximalaya, а также 10 мини-игр. Кроме того, для них заявлена поддержка более 150 спортивных режимов с алгоритмами, отслеживающими частоту и длину шага, а также траекторию движений. Информацией о здоровье можно удалённо поделиться с родственниками и друзьями для совместного мониторинга. Также часы могут отслеживать частоту сердечного ритма, гигиену сна, уровень насыщения крови кислородом, уровень стресса и т. д. В них можно плавать в бассейне — для устройства заявлена водонепроницаемость до 5 ATM.

Redmi Watch 6 получили батарею на 550 мА·ч, которая обеспечивает автономную работу устройства в базовом режиме использования до 24 дней, до 12 дней — в смешанном и до 7 дней — при включённой функции Always-On Display.

Компания также отмечает, что смарт-часы оснащены линейным моторчиком, обеспечивающим более 20 усовершенствованных режимов вибрации для точных уведомлений, будильников и оповещений о состоянии здоровья. Пользователи также могут отправлять с помощью смарт-часов быстрые ответы в WeChat, QQ и SMS — голосом, заданными фразами или эмодзи. Redmi Watch 6 работают под управлением HyperOS 3. Для управления и мониторинга данных предлагается приложение Xiaomi Sports Health.

Redmi Watch 6 оцениваются в 599 юаней ($84). Они уже доступны в продаже в Китае в серебряном, чёрном и синем вариантах исполнения.

Источник:

Теги: смарт-часы, xiaomi, redmi, hyperos 3
