В Windows 11 появился встроенный аналог «Google Объектива» — в «Ножницы» добавили визуальный поиск

Microsoft выпустила новую версию встроенного в Windows 11 инструмента для создания скриншотов «Ножницы» (Snipping Tool). Теперь к прежним возможностям манипулирования с выделенным объектом добавилось новое действие под названием «Визуальный поиск с помощью Bing».

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Каждый раз, когда пользователь выделяет что-либо на экране с помощью инструмента «Ножницы», доступного по сочетанию клавиш «Windows + Shift + S», на всплывающей панели инструментов появляется новое действие — «Визуальный поиск с помощью Bing». Нажатие на него запускает поиск Bing, который пытается определить выделенный объект и предоставить информацию о нём.

Инструмент «Ножницы» в Windows 11 умеет гораздо больше, чем просто делать скриншоты. Например, он может извлекать текст из изображений с помощью оптического распознавания текста (OCR), записывать видео с экрана (скринкасты) и экспортировать его в виде анимированного GIF-файла. Визуальный поиск — отличное дополнение к этому арсеналу, к тому же специалисты ресурса Windows Latest утверждают, что в их тестах он работает немного лучше Google «Объектива».

Визуальный поиск с Bing в настоящее время доступен только в зарубежной версии «Ножниц» — Snipping Tool 11.2508.29.0 — и только для пользователей из США.

Теги: windows, ножницы, визуальный поиск, bing
