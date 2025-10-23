Сегодня 23 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Garmin выпустила D2 Air X15 — авиаторски...
реклама
Новости Hardware

Garmin выпустила D2 Air X15 — авиаторские смарт-часы с AMOLED-дисплеем и встроенным фонариком за $650

Помимо флагманских умных часов-авиаторов D2 Mach 2 компания Garmin также выпустила модель среднего сегмента — D2 Air X15, также ориентированную на поклонников подобного рода часов. Новинка, пришедшая на смену старым D2 Air X10, создана на базе модели Garmin Venu 4, но обладает рядом функций, отсутствующих в линейке часов Venu.

Источник изображений: Garmin

Источник изображений: Garmin

Garmin D2 Air X15 предлагают 1,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 454 × 454 пикселей и обеспечивают до 10 дней автономной работы без подзарядки. Объём встроенной памяти составляет 8 Гбайт. Часы выполнены в корпусе размером 45 мм, их вес составляет 56 граммов со стандартным ремешком. Также поддерживаются 22-миллиметровые ремешки Quick Release. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3. Часы оснащены безелем из нержавеющей стали, а их корпус выполнен из армированного волокном полимера и нержавеющей стали.

Новинка также предлагает встроенный светодиодный фонарик. В составе программного обеспечения заявлено приложение Garmin Pilot, которое предоставляет данные о полёте, навигационную информацию, утренний отчёт о состоянии лётной обстановки и другую полезную информацию для пилотов.

Кроме того, смарт-часы поддерживают функцию голосовых команд и оснащены приложением Messenger для сообщений. D2 Air X15 доступны в сланцевом и серебристом цветах с чёрным силиконовым ремешком по цене $649,99.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Garmin выпустила D2 Mach 2 — флагманские смарт-часы с детальными цветными картами, фонариком и ценой от $1350
Смарт-часы впервые обеспечили сантиметровую точность навигации
Oppo представила сверхтонкие смарт-часы Watch S с 1,46-дюймовым экраном и автономностью до 10 дней
Россияне чаще всего покупают дешёвые «ноунеймовые» смарт-часы и браслеты
Strava передумала судиться с Garmin и отказалась требовать запрета продаж её устройств
Amazon показала смарт-очки Amelia с дисплеем и камерой — они помогут курьерам доставлять посылки быстрее
Теги: garmin, смарт-часы
garmin, смарт-часы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.