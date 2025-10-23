Garmin выпустила D2 Air X15 — авиаторские смарт-часы с AMOLED-дисплеем и встроенным фонариком за $650

Помимо флагманских умных часов-авиаторов D2 Mach 2 компания Garmin также выпустила модель среднего сегмента — D2 Air X15, также ориентированную на поклонников подобного рода часов. Новинка, пришедшая на смену старым D2 Air X10, создана на базе модели Garmin Venu 4, но обладает рядом функций, отсутствующих в линейке часов Venu.

Garmin D2 Air X15 предлагают 1,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 454 × 454 пикселей и обеспечивают до 10 дней автономной работы без подзарядки. Объём встроенной памяти составляет 8 Гбайт. Часы выполнены в корпусе размером 45 мм, их вес составляет 56 граммов со стандартным ремешком. Также поддерживаются 22-миллиметровые ремешки Quick Release. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3. Часы оснащены безелем из нержавеющей стали, а их корпус выполнен из армированного волокном полимера и нержавеющей стали.

Новинка также предлагает встроенный светодиодный фонарик. В составе программного обеспечения заявлено приложение Garmin Pilot, которое предоставляет данные о полёте, навигационную информацию, утренний отчёт о состоянии лётной обстановки и другую полезную информацию для пилотов.

Кроме того, смарт-часы поддерживают функцию голосовых команд и оснащены приложением Messenger для сообщений. D2 Air X15 доступны в сланцевом и серебристом цветах с чёрным силиконовым ремешком по цене $649,99.