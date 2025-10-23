Xiaomi представила субфлагман Redmi K90 с чипом Snapdragon 8 Elite, звуком от Bose и ценой от $360

Xiaomi представила на мероприятии в Китае вместе с флагманской моделью Redmi K90 Pro Max смартфон среднего уровня Redmi K90, базирующийся на чипе Snapdragon 8 Elite и обладающий аудиосистемой с настройкой Sound by Bose.

Redmi K90 оснащён 6,59-дюймовым плоским 2K AMOLED-дисплеем с разрешением 2510 × 1156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 кд/м². Дисплей поддерживает технологии HDR10+ и Dolby Vision, 12-битную глубину цвета, что соответствует отображению 68,7 млрд оттенков. Также реализована функция затемнения экрана DC Dimming. Частота дискретизации касания составляет 2560 Гц. В экран встроен ультразвуковой 3D-сенсор отпечатков пальцев.

Смартфон базируется на чипе Snapdragon 8 Elite, выпускаемом по 3-нм техпроцессу TSMC, с графическим ускорителем Adreno 830, до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и флеш-накопителем UFS 4.1 объёмом до 1 Тбайт. Отвод тепла от компонентов обеспечивает трёхсекционная система охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм².

Аппарат оснащён тройной основной камерой: главный модуль — 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 размером 1/1,55 дюйма с оптической стабилизацией изображения и поддержкой технологии AISP 2.0 с функциями автоматической оптимизации изображений. Его дополняют 8-мегапиксельный сенсор с широкоугольной оптикой (угол обзора — 120°) и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным зумом и возможностью макросъёмки с расстояния до 10 см. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей.

За качественный звук отвечают стереодинамики с настройкой Sound by Bose. Кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7100 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и обратную зарядку мощностью 22,5 Вт. Смартфон имеет степень защиты от пыли и воды IP68. Несмотря на массивную батарею, толщина корпуса смартфона составляет 8 мм, вес — 206 г. Задняя панель выполнена из стекла, рамка — из металла.

Стоимость Redmi K90 составляет $360 за версию с 12 Гбайт ОЗУ и флеш-накопителем объёмом 256 Гбайт. Цена версии с 16 Гбайт ОЗУ и накопителем ёмкостью 1 Тбайт равна $561.