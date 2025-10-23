Сегодня 23 октября 2025
В Китае выпустили человекообразного робота Bumi по цене iPhone 17 Pro Max

Китайская стартап Noetix Robotics представил компактного человекообразного робота Bumi, который заявлен как самый доступный в мире в своей категории. Его стоимость — всего 9998 юаней (около $1370), что меньше знакового порога в 10 000 юаней, чего никогда раньше не было. Это автоматически ставит робота в ценовую категорию хороших смартфонов, ноутбуков или дронов. К слову, iPhone 17 Pro Max в Китае как раз стартует с отметки в 9999 юаней.

Источник изображений: Noetix Robotics

Робот Bumi в высоту 94 см и весит 12 кг. Такие размеры и вес гарантируют удобство эксплуатации робота дома или в учебной аудитории. В отличие от ранее представленных лабораторных прототипов или промышленных моделей человекоподобных роботов, Bumi ориентирован на массового потребителя, студентов и преподавателей. Тем самым роботы перестают быть элитной технологией, превращаясь в устройства для повседневного использования. По словам разработчиков, их новинка — это поворотный момент в коммерциализации робототехники.

Компания Noetix Robotics была основана в сентябре 2023 года командой выпускников престижных университетов Цинхуа и Чжэцзян. За менее чем два года компания развилась от создания опытных прототипов до уровня разработки массового продукта. Предыдущая модель — Noetix N2 — уже завоевала популярность в узких кругах. На неё поступило более 2500 заказов, и она даже участвовала в полумарафоне для человекообразных роботов, который провели в апреле этого года в Пекине.

Сравнительно невысокая стоимость робота Bumi стала возможной благодаря использованию лёгких композитных материалов в конструкции и модульной компоновке. Это обеспечило модели плавность движений при минимальном весе. Робот способен ходить, балансировать и даже танцевать, что показано в видео выше. Робот воспринимает голосовые команды и может быть личным помощником или выступать в роли демонстратора для обучения навыкам работы с роботизированными платформами.

Также робот поддерживает визуальное программирование с простым графическим интерфейсом с перетаскиванием иконок, что делает процесс программирования доступным детям и новичкам. Питание осуществляется от аккумулятора напряжением 48 В ёмкостью более 3,5 А·ч, который обеспечивает 1–2 часа работы. Хотя Bumi уступает промышленным моделям в ловкости и функциональности, его направленность на образовательные цели делает его идеальным для начинающих пользователей.

Предварительные заказы на Bumi производитель обещает начать принимать в период осенних распродаж 11 ноября и 12 декабря. За такие деньги ничего подобного купить будет нельзя, уверяет разработчик. И действительно, предложение компании Unitree за человекообразного робота H2 начинается с $6000. Роботы Tesla Optimus обойдутся ещё дороже, а на Boston Dynamics Atlas вообще цены не скажут — речь идёт о миллионах долларов. Робот Bumi своим появлением снижает ценовой барьер входа в робототехнику, что можно только приветствовать.Retry

человекообразный робот, продажи
