Razer выпустила геймпад Raiju V3 Pro — альтернатива DualSense Edge для PS5 и ПК с магнитными стиками и ценой $220

Компания Razer выпустила беспроводной контроллер Raiju V3 Pro стоимостью $219,99, предназначенный для PlayStation 5 и ПК. Он является альтернативой DualSense Edge от Sony за $199,99, с которым у него много общих черт, таких как регулируемая длина хода курков, сменные задние лепестки, заменяемые колпачки стиков и жёсткий чехол для переноски.

Raiju V3 Pro поставляется с двухметровым кабелем USB-C. В отличие от DualSense Edge, у него нет адаптивных курков и виброотдачи. Кроме того, Sony не предоставляет Razer доступ к набору функций настройки программного обеспечения DualSense Edge на PS5, а к приставке PS5 он подключается через адаптер USB-A 2,4 ГГц вместо прямого сопряжения с консолью.

Однако Raiju V3 Pro превосходит контроллер Sony по одному очень важному критерию: новинка от Razer оснащена стиками с магнитным сопротивлением. Они устойчивы к дрейфу и потребляют меньше энергии, то есть медленнее разряжают аккумулятор при использовании. Для сравнения, в DualSense Edge используются модули стиков ALPS, замена которых стоит $20 за каждый, причём со временем они неизбежно начинают дрейфовать после длительного использования.

Поддержка программного обеспечения Synapse 4 позволяет точно настраивать точки срабатывания триггеров, подстраивая чувствительность под свой стиль игры. Также ПО позволяет переназначать кнопки управления и сохранять до четырёх профилей настроек.

Заявленное время работы контроллера от батареи составляет около 36 часов. Размеры Raiju V3 Pro — 168 × 113,4 × 65,1 мм, вес — около 258 граммов. Контроллер представлен в чёрной и чёрно-белой версиях.

Razer Raiju V3 Pro доступен для предзаказа на официальном сайте Razer. В разговоре с The Verge представитель компании отметил, что выпуск контроллера задерживается. Кроме того, его пока нельзя купить в США.