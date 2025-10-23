Сегодня 23 октября 2025
Представлен огромный 98-дюймовый телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED с разгоном до 330 Гц и ценой $1066

Компания Xiaomi расширила серию телевизоров TV S Pro Mini LED 2026 года, представив сегодня в Китае 98-дюймовую модель. В прошлом месяце производитель выпустил на глобальный рынок модели с экранами 55, 65 и 75 дюймов, а чуть позже — 85-дюймовую модель для рынка Китая. Примечательно, что выпущенные на рынок Европы модели по характеристикам оказались хуже, чем модели для китайских потребителей.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Серия телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 работает на базе технологии Visual Engine Pro, которая улучшает качество изображения, гарантируя высокую чёткость и яркость. Кроме того, в них используется технология Low Reflection, снижающая блики и обеспечивающая чёткость изображения даже при ярком освещении. Технология глобального затемнения подсветки улучшает качество изображения при просмотре тёмных сцен, а движки Motion Crypto обеспечивают плавное воспроизведение спортивных и динамичных сцен.

Представленная в Китае 98-дюймовая модель телевизора Xiaomi TV S Pro Mini LED (как и выпущенные ранее модели других размеров) использует панель QD-Mini LED с частотой обновления 165 Гц. В режиме Game Boost панель разгоняется до 330 Гц. Телевизор оснащён 3864 зонами локального затемнения подсветки Mini LED и обладает пиковой яркостью 5700 кд/м². Для телевизора заявлена поддержка разрешения 4K UHD (3840 × 2160 пикселей), 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3, отображение форматов HDR10+, HLG, Dolby Vision.

В основе телевизора используется процессор на базе четырёх ядер Cortex-A73 с графическим движком Mali-G52 (2EE) MC1, 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт постоянной памяти. Аудиосистема 2.1.2 представлена двумя динамиками по 15 Вт, сабвуфером на 25 Вт и двумя высокочастотными динамиками по 8 Вт с технологией Harman AudioEFX и поддержкой Dolby Atmos.

Телевизор поддерживает подключение через Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, имеет три порта HDMI 2.1 (CEC/ALLM/VRR/eARC), два USB (2.0 и 3.0), LAN, S/PDIF, 3,5-мм аудиовыход для наушников и разъём Common Interface (CI+).

Xiaomi TV S Pro Mini LED с диагональю экрана 98 дюймов оценён в Китае в 7599 юаней ($1066). На него уже принимаются предзаказы.

Теги: xiaomi, смарт-тв, mini led
