Сегодня 24 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Nike разработала первую в мире обувь с э...
реклама
Новости Hardware

Nike разработала первую в мире обувь с электроприводом для повседневной ходьбы

Nike представила первую в мире систему обуви с электроприводом, предназначенную не для профессиональных спортсменов, а для повседневного ношения. Устройство, получившее название Project Amplify, использует лёгкую роботизированную систему, которая, по заявлению производителя, действует подобно «вторым икрам», снижая усилия при передвижении.

Источник изображений: Nike

Источник изображений: Nike

Система разработана совместно с партнёром в области робототехники Dephy и внешне напоминает фиксатор (ортез) голеностопа со встроенным электрическим мотором, приводным ремнём и перезаряжаемым аккумулятором, размещённым в компактном корпусе. Как уточняет The Verge, ссылаясь на пресс-релиз Nike, продукт прошёл тестирование с участием более 400 человек за последние несколько лет и ориентирован на пользователей, передвигающихся со скоростью примерно 10–12 минут в милю (около 8–9,5 км/ч). Для сравнения, 8 км пешком человек может пройти примерно за 1 час 30 минут при средней скорости ходьбы около 5-6 км/ч.

Компания сообщила, что планирует вывести устройство на потребительский рынок в «ближайшие годы», также пояснив, что первая версия продукта не предназначена для спортсменов, в частности бегунов, стремящихся сократить время на дистанции, а создана для тех, кто хочет просто передвигаться быстрее и дальше с меньшими усилиями. Вместе с Project Amplify компания также анонсировала другие инновационные разработки, включая обувь на основе исследований нейронных процессов и новую технологию охлаждения спортивной одежды.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае выпустили человекообразного робота Bumi по цене iPhone 17 Pro Max
Илон Маск снова наобещал с три короба: роботакси, армия роботов и миллионы электромобилей
Илон Маск хочет обеспечить себе «сильное влияние» на армию роботов и для этого ему нужен $1 триллион
Cadillac обещает полную автономию для IQ: без рук и взгляда на дорогу — уже к 2028 году
«Полный автопилот» Tesla испарился — теперь машины лишь «разработаны с учётом автономности»
Илон Маск пообещал искоренить бедность во всём мире с помощью роботов Optimus и роботакси
Теги: nike, робототехника, обувь
nike, робототехника, обувь
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.