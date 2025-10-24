Nike разработала первую в мире обувь с электроприводом для повседневной ходьбы

Nike представила первую в мире систему обуви с электроприводом, предназначенную не для профессиональных спортсменов, а для повседневного ношения. Устройство, получившее название Project Amplify, использует лёгкую роботизированную систему, которая, по заявлению производителя, действует подобно «вторым икрам», снижая усилия при передвижении.

Система разработана совместно с партнёром в области робототехники Dephy и внешне напоминает фиксатор (ортез) голеностопа со встроенным электрическим мотором, приводным ремнём и перезаряжаемым аккумулятором, размещённым в компактном корпусе. Как уточняет The Verge, ссылаясь на пресс-релиз Nike, продукт прошёл тестирование с участием более 400 человек за последние несколько лет и ориентирован на пользователей, передвигающихся со скоростью примерно 10–12 минут в милю (около 8–9,5 км/ч). Для сравнения, 8 км пешком человек может пройти примерно за 1 час 30 минут при средней скорости ходьбы около 5-6 км/ч.

Компания сообщила, что планирует вывести устройство на потребительский рынок в «ближайшие годы», также пояснив, что первая версия продукта не предназначена для спортсменов, в частности бегунов, стремящихся сократить время на дистанции, а создана для тех, кто хочет просто передвигаться быстрее и дальше с меньшими усилиями. Вместе с Project Amplify компания также анонсировала другие инновационные разработки, включая обувь на основе исследований нейронных процессов и новую технологию охлаждения спортивной одежды.