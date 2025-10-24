«Doom, но в стиле Disney»: новый трейлер нуарного шутера Mouse: P.I. For Hire порадовал фанатов олдскульным экшеном и датой выхода

Как и предполагалось, анонс даты выхода заряженного джазом нуарного ретрошутера Mouse: P.I. For Hire («Частный детектив Маус») от издателя PlaySide Publishing и разработчиков из польской студии Fumi Games не заставил себя долго ждать.

Напомним, Mouse: P.I. For Hire находится в разработке уже несколько лет и до недавнего времени ожидалась в 2025 году, однако на этой неделе создатели игры объявили о переносе релиза на начало 2026-го.

Как сообщили PlaySide и Fumi Games, Mouse: P.I. For Hire поступит в продажу 19 марта 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Switch и Switch 2. Подтверждённые ранее версии для PS4 и Xbox One в анонсе не упоминаются.

Сопровождавший объявление геймплейный трейлер Mouse: P.I. For Hire порадовал зрителей отсылками к «Пароходику Вилли» и культовому шутеру Doom от id Software. «Doom, но в стиле Disney. В такое я сыграю», — поделился notgrimlock.

События Mouse: P.I. For Hire развернутся в продажном городе мошенников и бандитов Маусберге, где игрокам достанется роль частного детектива Джека Пеппера (Jack Pepper) в исполнении Троя Бейкера (Troy Baker).

По сюжету Mouse: P.I. For Hire «обычная история о попавшей в беду красотке» оборачивается для Пеппера запутанной сетью «интриг, убийств, продажных политиков и самых неожиданных врагов».

Обещают вдохновлённый классическими работами Disney эпохи 30-х годов мир мультяшной анимации, систему усилений, прокачку умений и экипировки, джазовый саундтрек в стиле ретро и текстовый перевод на русский язык.