Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора заблокировал около 260 VPN-сервисов на территории России. Эта работа ведётся в рамках противодействия угрозам устойчивости и безопасности Рунета.

На форуме «Спектр-2025» руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра Владислав Смирнов представил презентацию, из которой следует, что в настоящее время в стране блокируются 258 VPN-сервисов, что на 31 % больше, чем годом ранее. Напомним, по состоянию на октябрь 2024 года в России блокировались 197 VPN-сервисов.

В дополнение к этом в России в течение нынешнего года были заблокированы 252 анонимных почтовых сервиса (+20 %), 173 приложения (+ 28 %), 410 центров распространения вредоносного ПО, свыше 1,2 млн ресурсов (+ 50 %) и 119 тыс. фишинговых сайтов (+ 441 %). Смирнов также сообщил, что в настоящее время на сетях связи работает более 1,4 тыс. технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), через которые проходит 132,3 Тбит/с трафика.

«В ближайшие годы мы планируем переход на новую архитектуру, связанную с ТСПУ и Автоматизированной системой обеспечения безопасности российского сегмента сети. Основными тезисами здесь для нас являются более эффективная работа с трафиком, в том числе с ассиметричным трафиком. Мы рассчитываем на повышение отказоустойчивости за счёт виртуализации функций на оборудовании ТСПУ и осуществления локальной маршрутизации. То есть, мы говорим о возможности переключения при отказе одной функции или сегмента оперативной маршрутизации на другой сегмент с минимальными потерями», — рассказал Смирнов.

Ещё было сказано о новых подходах к фильтрации трафика. «Мы поняли, что необходимо агрегировать данные, проводить их статистический анализ, применять механизмы машинного обучения. Потому что зачастую средства, инструменты, при помощи которых реализуются угрозы, мимикрируют под пользователей, под легитимный трафик. И для вычисления их признаков человеческих аналитических ресурсов недостаточно. Требуется использовать другой подход», — сообщил Смирнов.