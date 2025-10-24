Mercedes-Benz построила самый мощный в мире 13-килограммовый электродвигатель

Британское подразделение компании Mercedes-Benz — группа YASA — создало новый и самый мощный в мире аксиальный электродвигатель. Это двигатели с вращением вокруг собственной оси, что делает их максимально компактными и крайне удобными для использования в электрическом транспорте. Новый 12,7-кг агрегат YASA на пике мощности развивает 1000 л.с. и на 40 % превосходит прежние разработки компании.

В пересчёте на массу новый двигатель демонстрирует рекордную плотность мощности в 59 кВт/кг. В июле этого года YASA представила лучшую на тот момент разработку — аксиальный 13,1-кг двигатель с плотностью мощности 42 кВт/кг. Даже тогда этот двигатель в два раза превосходил характеристики аналогичных двигателей конкурентов, а новый двигатель ушёл в колоссальный отрыв. Причём речь не о цифровом дизайне. Изготовлен рабочий прототип, который проходит тестирование на стенде. Не исключено, что его производство будет запущено в следующем году.

Постоянная развиваемая новым двигателем мощность составляет 350–400 кВт (469–536 л.с.) или 27,6 кВт/кг. В пике двигатель развивает 750 кВт (более 1000 л.с.). Но даже при вдвое меньшей постоянной мощности новый двигатель YASA опережает возможности конкурентов для пиковых характеристик их двигателей. Это тем более интересно, что в своё время от YASA отошло аэрокосмическое подразделение, ставшее независимой компанией Evolito. Тем самым отрасль электролётов также получит новый революционный движок.

Что важно, новый двигатель изготовлен без использования «экзотических» материалов и технологий, что подчеркнули в компании. К удивительному результату привели строгий дизайн, опыт и тщательные расчёты. Для современного производства на Западе важно не зависеть от тех же редкоземельных элементов, добыча которых ведётся на заморских территориях и может быть ограничена по многим причинам.