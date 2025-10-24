Сегодня 24 октября 2025
Nissan показала электромобиль с козырьком, который сможет вырабатывать до 500 Вт электроэнергии

Идея использования солнечной энергии для питания бортовых потребителей в автомобилях далеко не нова. Toyota оснащала встроенной в крышу солнечной панелью свои гибриды Prius Prime, а глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявлял, что коммерческие электрофургоны могли бы заряжаться от раскладных солнечных панелей. Nissan собирается предложить покупателям компактного электромобиля Sakura соответствующую опцию.

Источник изображения: Nissan Design, Electrek

Источник изображения: Nissan Design, Electrek

О стоимости решения, получившего обозначение AO-Solar Extender, японский автопроизводитель ничего не сообщает, но технические характеристики выдвижной солнечной панели интригуют. В сложенном состоянии в солнечный день она способна вырабатывать до 300 Вт электроэнергии, причём как на стоянке, так и в движении. Если выдвинуть дополнительную скрытую под основной секцию панели, то появление такого «козырька» увеличит вырабатываемую мощность до 500 Вт. Кроме того, такой импровизированный навес при нахождении машины на стоянке создаст тень в районе приборной панели и ветрового стекла, сократив нагрев салона и последующие затраты энергии на его охлаждение силами бортовой климатической системы.

Nissan утверждает, что регулярное использование такой солнечной панели позволит получить в течение года почти 3000 км «бесплатного» пробега, учитывая скромную массу компактного электромобиля Sakura. Кроме того, получаемая от солнечной панели энергия может расходоваться на подпитку различных устройств и бортовых систем. Тот же Prius Prime, который при самом благоприятном стечении обстоятельств выдавал 185 Вт мощности, использовал эту электроэнергию для вентиляции салона во время стоянки. Даже в дождливую погоду сложенная солнечная панель на крыше Nissan Sakura сможет вырабатывать по 80 Вт, поэтому подобная опция окажется не такой уж бесполезной в странах с регулярной облачностью. С учётом пропорций и очертаний кузова Nissan Sakura, она к тому же не особо ухудшает аэродинамику машины. Натурная демонстрация оснащённого такой крышей электромобиля состоится на выставке Japan Mobility Show, которая будет проходить в Японии с 30 октября.

Источник:

Теги: nissan, электромобиль, солнечная батарея
