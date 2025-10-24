Сегодня 24 октября 2025
EA объединилась со Stability AI для создания «революционных» ИИ-инструментов для разработки видеоигр

Electronic Arts объявила о заключении партнёрского соглашения с разработчиком ИИ-генератора изображений Stable Diffusion в лице Stability AI с целью интеграции инструментов на базе искусственного интеллекта в свои рабочие процессы. В заявлении EA сказано, что компании будут «совместно создавать революционные модели, инструменты и рабочие процессы на основе ИИ, которые позволят художникам, дизайнерам и разработчикам переосмыслить то, как создаётся контент».

Источник изображения: Christin Hume / unsplash.com

В Electronic Arts отметили, что человек по-прежнему останется главным при разработке игр, но внутренние процессы изменятся таким образом, чтобы ИИ стал надёжным помощником в этом. Ожидается, что интеграция ИИ-алгоритмов поможет ускорить рабочие процессы, благодаря чему люди смогут уделять больше времени созданию игр. В компании добавили, что ИИ «может создавать наброски, генерировать и анализировать данные, но он не может воображать, сопереживать или мечтать. Это задача художников, дизайнеров, разработчиков, сценаристов и новаторов из EA».

Гендиректор EA Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) ранее высоко отзывался о нейросетях, заявив в прошлом году, что искусственный интеллект становится основой бизнеса компании. В дальнейшем ИИ-алгоритмы могут быть ещё глубже интегрированы в рабочую среду EA, поскольку группа инвесторов, рассматривающих возможность выкупа акций компании, планирует активно задействовать ИИ для выполнения разных задач. Они делают ставку на то, что сокращение затрат за счёт внедрения ИИ значительно повысит прибыльность EA в ближайшие годы.

Один из первых совместных проектов EA и Stability AI связан с «ускорением создания материалов для физически корректного рендеринга (PBR)». Для этого планируется создание новых ИИ-инструментов, например, для генерации 2D-текстур, которые сохраняют точную цветопередачу в любой среде. В Stability AI добавили, что компании будут работать над созданием ИИ-систем, способных предварительно визуализировать 3D-окружения на основе серии последовательных запросов.

electronic arts, stability ai, разработка игр
