Скоро любой сможет превратить конструктор Lego Game Boy в настоящую консоль

Инженер-энтузиаст Natalie the Nerd, превратившая конструктор Lego Game Boy в полноценную игровую консоль на оригинальных чипах Game Boy, к которой подключаются оригинальные картриджи для устройства, решила продавать комплекты для тех, кто хочет повторить её достижение.

Комплекты Build A Boy появятся в продаже на площадке Crowd Supply, которая возьмёт на себя логистику. Один комплект включает в себя специально созданную для устройства плату; 2,7-дюймовый дисплей разрешения 320 × 320 пикселей; рабочие переключатели, которые размещаются под крестовиной и кнопками Lego; динамик и регулятор громкости; аккумулятор и зарядный порт USB Type-C.

В перспективе Натали подумывает предложить стеклянное покрытие экрана вместо пластикового и видеовыход, чтобы консоль можно было подключить к телевизору — возможно, даже Wi-Fi, если беспроводная связь не навредит производительности устройства. Порт Link Cable она подключать не намерена, но оставит распиновку, чтобы это могли сделать её последователи.

Для запуска проекта инженер оптом закупила нерабочие Game Boy Pocket, но она сомневается, что их хватит на всех желающих. Владельцам сохранившихся устройств Натали готова продать урезанную версию комплекта, к которой останется добавить только процессор и оперативную память — такая обойдётся примерно в $60. Сколько будет стоить полная версия, Натали пока сказать не может. Она хочет добиться ценника в $99, но с учётом геополитической обстановки во всём мире это может оказаться невозможным. Зато все необходимые файлы она опубликует бесплатно. Первые тестовые платы поступят к автору проекта уже на этой неделе, а в продаже они могут появиться в начале 2026 года.