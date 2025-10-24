Сегодня 24 октября 2025
Китай вплотную подошёл к запуску в космос аналога SpaceX Falcon 9 — ракета Zhuque-3 зажгла все двигатели

Китайский аналог возвращаемой первой ступени ракеты SpaceX Falcon 9 впервые прошёл комплексные огневые испытания. Запуск перспективной ракеты в космос ожидается до конца текущего года, чему не смогли помешать сопутствующие испытаниям неудачи этого лета.

Источник изображений: LandSpace

Источник изображений: LandSpace

Первая ступень ракеты Zhuque-3 (ZQ-3) Y1 китайской компании LandSpace прошла комплексные статические огневые испытания с 18 по 20 октября. По массогабаритным характеристикам китайский аналог «Сокола» Илона Маска немного отстаёт от своего американского собрата. При этом ракета Zhuque-3 будет выводить в космос примерно половину от той полезной нагрузки, которую может доставить на орбиту Falcon 9. Но у китайской ракеты есть другие преимущества, в частности, она работает на метане, а не на керосине.

Для Китая производство чистого авиационного керосина — больная тема. Своей нефти для этого у страны нет. Переход на метан не только снижает зависимость Китая от нефтепродуктов, но и делает запуски значительно экологичнее. Также в ракете Zhuque-3 вместо композитных материалов и алюминиевых сплавов используется нержавеющая сталь. Это делает производство ракет проще, дешевле и также чище с точки зрения экологии. В последние годы учёные всё чаще бьют тревогу по поводу образования в верхних слоях атмосферы Земли взвеси из оксида алюминия, которая влияет на климат планеты. На его уровень там прямое влияние оказывают сгорающие в атмосфере корпуса ракет и спутников, традиционно изготавливаемые из алюминия и его сплавов.

Планируемый в ноябре или декабре первый запуск ракеты Zhuque-3 в космос не будет сопровождаться попыткой посадить возвращаемую ступень — об этом компания заявляла ранее. Первая попытка посадки состоится в 2026 году. Ввод многоразовой китайской ракеты в строй значительно подтолкнёт активность Китая в космосе. Рано или поздно это произойдёт — и будет иметь свои последствия.

Источник:

огневые испытания, landspace, китай
