Сестра, не знающая милосердия: геймплейный трейлер олдскульного шутера Warhammer 40,000: Boltgun 2 подтвердил нового игрового персонажа

Знакомый по первой части космодесантник Малум Каэдо будет не единственным игровым персонажем в олдскульном шутере Warhammer 40,000: Boltgun 2 от издательства Big Fan Games и разработчиков из Auroch Digital.

Как сообщает новый геймплейный трейлер, компанию Малуму Каэдо в списке протагонистов Warhammer 40,000: Boltgun 2 составит закалённая в боях воительница Нира Вейрат из ордена Сестёр Битвы.

Воплощение огня и веры, Нира Вейрат — искусная и беспощадная целестинка, которая использует молниеносную скорость передвижения и святую троицу (болт-пистолет, огнемёт, мельта-ружьё) для мгновенного взятия под контроль любого поля боя.

«Где бы она ни появлялась, везде оставляет за собой обугленные останки. С врагами Императора она расправляется с быстротой, точностью и десятками струй пламени, перед которыми все равны», — напоминают разработчики.

Сюжет Warhammer 40,000: Boltgun 2 стартует вслед за финалом первой части. В роли Малума Каэдо или Ниры Вейрат игрокам предстоит уничтожать еретиков во имя Императора на неизведанных планетах.

Нелинейная однопользовательская кампания Warhammer 40,000: Boltgun 2 отправит пользователей покорять головокружительные высоты города-улья и пробиваться через непролазные мангровые болота.

Релиз Warhammer 40,000: Boltgun 2 ожидается в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают широкий выбор смертоносного оружия, ещё более яркие и непредсказуемые сражения, новых врагов и текстовый перевод на русский.