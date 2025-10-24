Samsung разрешила разблокировку загрузчика на Galaxy XR, хотя раньше запретила это в своих смартфонах

На этой неделе Samsung выпустила гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR, которая разрабатывалась под кодовым именем Project Moohan. Это первая доступная потребителям гарнитура на базе платформы Android XR, поэтому продукт вызвал большой интерес, несмотря на цену в $1800. Ещё больше внимания гарнитура может привлечь благодаря тому, что Samsung оставила возможность разблокировки загрузчика, хотя ранее эта функция была отключена в смартфонах компании.

Пользователь социальной сети X Брэд Линч (Brad Lynch) изучил меню для разработчиков в Galaxy XR и обнаружил там переключатель для разблокировки загрузчика, который действительно работает. Работоспособность этой опции является неожиданной, поскольку ранее Samsung удалила её после обновления One UI 8 во всех своих смартфонах и планшетах, включая те, что ранее поддерживали разблокировку загрузчика.

Такой подход ещё больше удивляет на фоне того, что многие крупные конкуренты Samsung в сфере дополненной и смешанной реальности — такие как Apple с гарнитурой Vision Pro и Meta✴ с линейкой устройств Quest — не разрешают пользователям разблокировать загрузчик. По всей видимости, Galaxy XR является первой гарнитурой со времён шлема Oculus Go с возможностью разблокировки загрузчика. Это, вероятно, привлечёт внимание со стороны энтузиастов и продвинутых пользователей, поскольку наличие данной опции делает возможным внесение изменений в программное обеспечение.

На данный момент Samsung не делала официальных заявлений по поводу своих планов относительно загрузчика в Android XR. Возможно, эта опция осталась доступной по ошибке и будет заблокирована одним из будущих обновлений.