Аналитики «Яндекса» рассказали, насколько россияне грубы с «Алисой» и как меняется общение с ИИ

Исследование «Яндекса» за 2024–2025 годы показало, что наибольшую эмоциональность пользователи проявляют в первые дни общения с «Алисой». Одни подчёркнуто вежливы, другие, наоборот, пренебрежительно грубы. Но со временем нейросеть начинает восприниматься большинством просто как удобный и эффективный инструмент и обращение к «Алисе» становится более сдержанным. Старшее поколение более склонно «очеловечивать» нейросеть и воспринимать её как собеседника и компаньона.

Источник изображений: Яндекс

По наблюдениям «Яндекса», на первых порах пользователи почти в два раза чаще используют слова «привет», «спасибо», «пока». Ещё одним проявлением вежливости можно считать обращение по имени. В голосовых сообщениях имя используется чаще, чем в текстовых. По мере привыкания имя нейросети появляется в чате всё реже, так как пользователи сразу переходят к делу.

Пожилые люди наиболее вежливы и сердечны при общении с «Алисой», воспринимая как чудо. Для многих представителей старшего поколения общение с «Алисой» позволяет скрасить одиночество, поэтому с их стороны неудивительны приветствия, благодарности, просьбы и обращения к «Алисе» по имени. Для подростков и молодёжи нейросеть представляется настолько естественным и привычным инструментом, поэтому они демонстрируют вежливость по отношению к «Алисе» в три раза реже своих бабушек и дедушек.

Женщины оказались более приветливыми при общении с нейросетью — они примерно на 20 % чаще мужчин проявляют вежливость и на 25 % используют обращение к «Алисе» по имени. Исследование показало, что пользователи не стесняются использовать при «Алисе» обсценную лексику. Почти 2 % новых пользователей так или иначе нецензурно выражались в первый день общения с нейросетью.

По словам аналитиков Яндекса, самыми вежливыми пользователями являются жители Ростова-на-Дону: они «на 20 % чаще употребляют слова вежливости и обращаются к "Алисе" по имени, чем жители городов-миллионников в среднем». На втором и третьем месте — Краснодар и Новосибирск. Самыми главными грубиянами оказались красноярцы — они «на 10 % реже, чем в среднем по городам-миллионникам, проявляют вежливость в чате с "Алисой"». Не намного вежливее оказались самарцы и москвичи.

