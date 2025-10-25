Новый японский космический грузовик готовится к первому запуску — счёт времени пошёл на часы

Завтра, 26 октября 2025 года в 09:00 по местному времени, Япония намерена осуществить исторический запуск своего нового грузового космического корабля HTV-X (HTV-X1), отправив его на своей новой тяжёлой ракете H3 к Международной космической станции (МКС) с грузом припасов. Корабль в автоматическом режиме доставит на станцию 6 т грузов, став четвёртым грузовиком для оперативного снабжения станции. В момент ожидаемого запуска корабля в Москве будет 3 часа утра. Трансляция запуска стартует за час до этого времени.

Новая версия корабля примерно на 1,2 м короче предыдущей и достигает 8 м в длину. При этом грузоподъёмность не пострадала. Корабль HTV-X1 будет доставлять на МКС ту же массу груза, что и его предшественник — модель HTV H-II Kounotori, который обслуживал станцию с 2009 по 2020 годы. В то же время новый грузовик предоставит желающим возможность проводить длительные эксперименты на орбите. После отстыковки от станции корабль может находиться на орбите до 1,5 лет, выполняя функции орбитального цеха или лаборатории.

Корабль разработан и изготовлен компанией Mitsubishi Heavy Industries по заказу и в партнёрстве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Для новой тяжёлой ракеты H3, которая выведет грузовик на орбиту, запуск станет седьмым в истории её полётов.

В будущем корабль HTV-X1 может использоваться для доставки грузов на лунную орбитальную станцию NASA или для орбитальных миссий после завершения работы МКС. Успешный запуск корабля станет вкладом Японии в международные космические программы и очередным доказательством, что эта страна намерена оставаться в русле космической деятельности.