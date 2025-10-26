Сегодня 26 октября 2025
Новости Hardware

Учёные создали носимый датчик для предупреждения об опасном УФ-излучении

Учёные из Южной Кореи разработали датчик, способный точно измерять уровень ультрафиолетового излучения типа UVA и предупреждать человека о риске повреждения кожи. Устройство преобразует свет в электрические сигналы и передаёт данные в реальном времени на смартфон, позволяя своевременно принять меры защиты.

Источник изображения: newatlas.com

Источник изображения: newatlas.com

Группа исследователей под руководством профессора Кан Сон Чжуна (Kang Sung-jun) из Университета Кёнхи (Kyung Hee University) создала высокочувствительный прозрачный фотодиод на основе оксидных полупроводников, реагирующий исключительно на ультрафиолетовое излучение с длиной волны 340–350 нм. В отличие от существующих непрозрачных носимых устройств, которые не способны точно измерять количество проходящего UVA-излучения в виду того, что через датчик проходит лишь небольшое его количество, новый датчик обеспечивает точное измерение проходящего UVA-излучения, поскольку почти полностью пропускает видимый свет. Это делает его совместимым с такими изделиями, как умные очки, часы, браслеты или даже элементы одежды, пишет New Atlas.

Как пояснили авторы исследования, UVA-лучи, в отличие от UVB и UVC, свободно проходят через озоновый слой и проникают глубоко в кожу, вызывая преждевременное старение, появление морщин и способствуя развитию некоторых форм рака кожи. Для усиления слабых сигналов от UVA-излучения сенсор подключён к плате с усилителем и Bluetooth-чипом, что позволяет передавать данные на смартфон пользователя в режиме реального времени. В качестве основы устройства использована прозрачная стеклянная подложка, на которую нанесены оксидные полупроводники и прозрачная плёнка оксида индия и олова, формирующая электрическую цепь.

Отмечается, что в будущем такая технология может быть интегрирована в умные часы или фитнес-браслеты, обеспечив регулярный контроль уровня ультрафиолета даже во время повседневных прогулок на улице и упростив профилактику заболеваний кожи.

наука, здоровье, уф-сенсор
