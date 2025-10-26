Microsoft спровоцировала рост продаж Apple Mac, хотя пыталась подстегнуть спрос на Copilot+ PC

После окончания 14 октября 2024 года поддержки Windows 10 пользователи стали массово переходить на Mac, несмотря на активные усилия Microsoft по продвижению новых ИИ-ноутбуков с Copilot+. Поставки Mac выросли на 14,9 % в годовом выражении, сообщает Tom's Hardware, ссылаясь на исследование аналитической компании Counterpoint Research.

Согласно отчёту, общий рост поставок ПК в третьем квартале 2025 года составил 8,1 % в годовом исчислении. Этот рост был в значительной степени обусловлен двумя факторами: необходимостью замены устаревшего оборудования, несовместимого с Windows 11 — в частности, многие устройства, технически пригодные для работы под Windows 11, не могут быть обновлены из-за отсутствия модуля доверенной платформы TPM 2.0, — и стремлением компаний создать дополнительный запас продукции в ожидании введения высоких импортных пошлин администрацией президента Дональда Трампа (Donald Trump).

Несмотря на рост поставок Mac, лучшие показатели продемонстрировала Lenovo — рост составил 17,4 %, в то время как Asus и HP увеличили отгрузки на 14 % и 10 % соответственно. При этом Dell зафиксировала снижение поставок на 0,9 %, а остальные производители в совокупности сократили объёмы на 3 %.

Устройства с функциями искусственного интеллекта (AI PC), представленные более года назад, пока не пользуются массовым спросом даже с учётом масштабных маркетинговых усилий: покупатели продолжают выбирать модели по традиционным критериям — объёму оперативной памяти, ёмкости накопителя и совместимости. Более того, спрос на процессоры Intel серии Raptor Lake только растёт.

Тем не менее Counterpoint Research прогнозирует рост поставок AI PC в 2025 году, особенно с ожидаемым выходом новых чипов Qualcomm Snapdragon X2 Elite и развитием графической архитектуры Intel Xe3. Аналитик компании Дэвид Наранхо (David Naranjo) отметил, что восстановление рынка ПК в 2025 году связано не только с заменой устаревших систем, но и с подготовкой к будущим технологическим требованиям. Например, многие предприятия уже сегодня выбирают ИИ-совместимые компьютеры, чтобы обеспечить долгосрочную актуальность парка устройств, даже если функции искусственного интеллекта пока не используются.