Разработчики PowerWash Simulator 2 заблокировали российских пользователей Steam по IP — купить игру можно, а поиграть нельзя

Вышедший недавно симулятор мойки под давлением PowerWash Simulator 2 оказался недоступен для покупки в российском Steam, однако разработчикам из британской студии FuturLab это ограничение показалось недостаточно суровым.

Как сообщает портал SteamDB, на релизе 23 октября создатели PowerWash Simulator 2 сделали игру недоступной не только для покупки в российском сегменте сервиса Steam, но также для активации и даже запуска.

Другими словами, если пользователь в обход ограничений (например, с помощью смены региона аккаунта) всё-таки купит PowerWash Simulator 2 для Steam, то поиграть в неё не сможет — кнопка установки просто не появляется.

Примечательно, что демоверсия PowerWash Simulator 2 в российском Steam доступна была, а объявление о выпуске игры полностью переведено на русский язык. В FuturLab ограничения никак не комментировали.

Стоит отметить, что блокировка запуска игры по региону IP — среди разработчиков в Steam явление достаточно редкое. Из недавних релизов аналогичное ограничение наблюдается лишь у Tron: Identity, вышедшей в апреле 2023 года.

Вслед за оригинальной игрой сиквел предлагает медитативный геймплей и кооператив (теперь и локальный), но с новой кампанией, экипировкой, видами мыла и косметическими предметами, а также более качественной графикой.

PowerWash Simulator 2 вышла на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2 и в Game Pass. В Steam у игры «в основном положительные» отзывы (рейтинг 76 %) и пиковый онлайн выше, чем у первой части.