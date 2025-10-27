Сегодня 27 октября 2025
Инсайдер раскрыл главную игру ноябрьской...
Новости Software

Инсайдер раскрыл главную игру ноябрьской подборки PS Plus до официального анонса

До официального анонса ноябрьской подборки игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus остаётся всего несколько дней, однако хедлайнер предстоящей линейки уже известен. По крайней мере, неофициально.

Источник изображения: Steam (gu)

Об одном из сюрпризов будущего предложения PS Plus в эксклюзивном материале для французского портала Dealabs со ссылкой на свои источники рассказал надёжный инсайдер под псевдонимом billbil-kun.

По данным billbil-kun, хедлайнером ноябрьской подборки PS Plus Essential станет выпущенное в 2022 году кошачье приключение Stray для PS4 и PS5. Официальный анонс ожидается 29 октября в 19:30 по Москве.

Источник изображения: TheGamer

Подписчикам сервиса Sony дебютный проект французской студии BlueTwelve должен быть знаком. На запуске Stray была доступна в каталоге PS Plus Extra / Premium (Deluxe), но спустя год из библиотеки пропала.

События Stray разворачиваются на улочках и в подворотнях населённого роботами гибнущего кибергорода. Игрокам в роли потерявшегося и одинокого бродячего кота предстоит оттуда вырваться.

Источник изображения: PlayStation

Октябрьская подборка PS Plus (доступна до 4 ноября) включает психологический хоррор Alan Wake 2 (PS5), комедийную песочницу Goat Simulator 3 (PS4, PS5) и приключенческую головоломку Cocoon (PS4, PS5).

С января 2026 года игры для PS4 перестанут появляться в ежемесячных подборках PS Plus Essential на регулярной основе. Проекты, которые доступны на PS4 и PS5, продолжат входить в состав ключевых преимуществ сервиса.

Источник:

Теги: playstation plus, ps plus, stray, приключение
