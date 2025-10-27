В Threads появились «посты-призраки», которые будут автоматически пропадать из ленты

Социальная платформа Threads внедряет новую функцию под названием «призрачные посты» (ghost posts), которые автоматически исчезают из ленты пользователя спустя 24 часа после публикации. Эта опция предназначена для тех, кто хочет поделиться информацией, не оставляя её в своём профиле, и станет доступна всем пользователям после завершения тестирования, начатого ещё в апреле.

Исчезающие или временные посты будут отображаться в ленте как серые пузырьки сообщений. Чтобы создать такой пост, достаточно активировать значок призрака в меню публикации. Ответы на такие посты будут направляться напрямую в личные сообщения автора, а лайки и комментарии останутся скрытыми от других пользователей.

По словам представителей Meta✴, функция отвечает запросам аудитории, ранее выражавшей интерес к аналогичным возможностям на платформе социальной сети X, где пользователи вынуждены были прибегать к сторонним инструментам архивирования. В рамках постепенного обновления сервиса Threads также внедрил прямые сообщения, поддержку постов объёмом до 10 000 символов, групповые чаты и тематические сообщества.